Представители УПЦ приняли участие в церемонии награждения врачей Орденом святого Пантелеймона

В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона в Доме митрополита Национального историко-культурного заповедника "София Киевская", в Софийском соборе и в Национальной филармонии состоялся ряд мероприятий по чествованию номинантов и награждение победителей Орденом Святого Пантелеймона лучших врачей Украины.

Как сообщается на сайте Киевской Митрополии УПЦ, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия участие в мероприятиях принял епископ Васильковский Николай. Владыку сопровождали протоиерей Геннадий Батенко и протоиерей Владимир Косточка.

В 2007 году Министерством здравоохранения Украины по благословению митрополита Владимира (Сабодана) был введен знак отличия за профессионализм и милосердие в пяти номинациях - Орден святого Пантелеймона.

С тех пор ежегодно 9 августа в Киево-Печерской лавре совершают благодарственный молебен за врачей и вручают им наград. В этом году по благословению Предстоятеля УПЦ благодарственные молебны особым образом были совершены во всех храмах всех епархий Украинской Православной Церкви.

Победителями 2017 года стали: Михаил Каштальян (лучший врач), Мирослава Савчак (лучший медик), Сергей Слесаренко (новатор здравоохранения), Хубертус фон Фосс (международное сотрудничество в области ОС), Игорь Зинич посмертно (служение обществу).

От имени Его Блаженства епископ Николай поздравил победителей, передал первосвятительське благословение и пожелал успехов и плодотворной работы на ниве служения людям и Украине.

Память Игоря Зинича и других 80 погибших во время боевых действий на Востоке Украины врачей поименно почтили минутой молчания.