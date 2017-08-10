В Ужгороде сотни верующих приняли участие в крестном ходе

В Ужгороде 10 августа состоялся уже традиционный крестный ход от православного Свято-Воскресенского мужского монастыря к скиту в честь святых Архангелов этой же обители, который расположен на улице Табачной.

Как сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ, крестный ход, который начался в 8.00 от монастыря, прошел по улицам Золотистой, Университетской, Докучаева, Собранецькою, Загорською – к месту скита – улице Табачной.

Братия монастыря, священнослужители епархии, молодежь, семьи с маленькими детками в колясках, люди старшего возраста – более сотни людей из разных храмов Ужгорода с молитвой на устах прошли 5 км, прося у Бога родному городу, краю и государству мира и защиты от любого зла.

После прибытия на место, в сослужении собора духовенства епархии, совершил Высокопреосвященнейший Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский.

«Каждый из нас прекрасно знает насколько значимой в жизни является молитва к Пресвятой Богородице. Этот крестный ход мы будем совершать и в дальнейшем ежегодно: перед началом Успенского поста или после его завершения – в честь Богородичной Пасхи! Я свято верю: каждый, кто шел этим молитвенным путем все, что сегодня попросите в душе – все Божия Мать нам устроит и поможет в нашей жизни. Но просить надо не тленное, житейское и часто эгоистичное, а то, что необходимо для пользы и спасения души, защиты Святой Православной Церкви, для приумножения нашей веры, для слезного покаяния и усердной молитвы за родную землю», – подчеркнул владыка.

Во время молебна была вознесена усиленная молитва о мире и спокойствие в Украинской земле и в Закарпатском крае.