На Буковине Предстоятель УПЦ совершил литургию в храме при детдоме

В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, 9 августа, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме святого великомученика Пантелеимона при оздоровительно-реабилитационном центре детского дома, который действует при Банченском монастыре (Черновицкая область). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ему сослужили митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, наместник обители епископ Банченский Лонгин, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Хотинский Вениамин и духовенство епархии.

Предстоятель вручил церковные награды братии Свято-Вознесенского Банченского монастыря.

Во время литургии была возведена сугубая молитва о мире в Украине.

По завершении богослужения Блаженнейший владыка поздравил многочисленную паству с праздником и благословил всех.

Накануне Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов.