На Закарпатье при участии архиереев двух Церквей почтили память преподобного Моисея Угрина

Православная Церковь 8 августа чтит память преподобного Моисея Угрина, Печерского (+1043). По особому его память чтят в древнем Мукачевском Свято-Николаевском женском монастыре, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

В прошлом году исполнилось 20 лет со дня, когда большая часть мощей владыкой Евфимием была перенесена в Мукачевский монастырь.

8 августа праздничное богослужение в честь преподобного Моисея совершили два архиерея: управляющий Мукачевской епархией Украинской Православной Церкви, Высокопреосвященнейший Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский и архиерей Поместной Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Высокопреосвященнейший Михаил, архиепископ Пражский и Чешских земель.

Помолиться святому Моисею собрались сотни паломников из городов и сел Закарпатья.

Архипастырям сослужили более 50 священнослужителей, среди которых были монашествующие, представители духовенства Мукачевской, Хустской епархии УПЦ и священнослужители − клирики Поместной Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Во время богослужения была произнесена молитва святому Моисею Угрину о прекращении кровопролития, мире и покое на нашей родной, Украинской земле.

Напоминаем, что в Мукачевском монастыре находится часть правой руки преподобного Моисея Угрина. Мощи преподобного на его историческую родину в 1996 году по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины из Киево-Печерской лавры перенес уже покойный, Высокопреосвященнейший Евфимий (Шутак), архиепископ Мукачевский и Ужгородский и тогда еще архимандрит, ныне уже архиепископ и управляющий архиерей Мукачевской епархией – владыка Феодор.

Сегодня мощи находятся в Свято-Николаевском храме Свято-Николаевского Мукачевского монастыря.