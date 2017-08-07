Одесская епархия УПЦ оказала помощь 170 переселенцам с Донбасса

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в Координационном центре Одесской епархии УПЦ по оказанию гуманитарной помощи более 170 человек из числа вынужденных переселенцев с востока Украины и многодетных семей получили продуктовые наборы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Наиболее нуждающимся была оказана финансовая помощь.

Также от Одесской епархии была оказана помощь в виде продуктов питания Психо-неврологической больнице в селе Александровка.