Одесская епархия УПЦ оказала помощь 170 переселенцам с Донбасса
12:09, 07 августа 2017Православие
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Фото: news.church.ua
По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в Координационном центре Одесской епархии УПЦ по оказанию гуманитарной помощи более 170 человек из числа вынужденных переселенцев с востока Украины и многодетных семей получили продуктовые наборы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.
Наиболее нуждающимся была оказана финансовая помощь.
Также от Одесской епархии была оказана помощь в виде продуктов питания Психо-неврологической больнице в селе Александровка.
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