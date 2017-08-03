Митрополит Онуфрий: Сделать себе свою Церковь, чтобы быть вечным властителем – цинизм

Церковь не может быть собственностью человека, Она является только Христовой, использование Церкви ради удовлетворения собственных корыстных целей является настоящим цинизмом.

Об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал в своей проповеди в день памяти святого пророка Илии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство напомнил всем присутствующим о жизни святого славного пророка Божия Илии. Он рассказал о том, как после правления Соломона иудейское царство разделилось на две части. Израиль остался верен Господу Богу и жители Иудеи продолжали посещать эту страну для молитвы в святом городе Иерусалиме.

«И тогда, чтобы сохранить свое царство, правитель Иудеи решил ввести другую религию. То есть «свою церковь» — как сегодня модно говорить», — подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Царь Иеровоам и его преемник Ахав начали насаждение в Иудее язычества.

«В это время Бог посылает в Израиль своего пророка по имени Илия, чтобы образумить людей и вернуть их к истинному Творцу неба и земли», — отметил Блаженнейший владыка. Однако из-за того, что люди не слышали и не верили словам пророка, Господь посылает на них кару — засуху, которая длилась три с половиной года. После этого Илия обличает всех языческих жрецов и лжеучителей. Господь по его молитвами дает иудеям дождь и весь народ исповедует истинную веру в Живого Бога.

«Когда читаешь житие пророка Божия Илии — то видишь историю современности, — отметил Предстоятель и разъяснил, что бывают люди, которые хотят сохранить свою власть за счет Церкви.

«Сделать себе свою церковь, которая бы поддерживала меня и тогда я буду вечным властителем — это называется цинизмом», — подчеркнул Его Блаженство. Он добавил, что «Церковь моя не бывает. Есть Церковь Божия, Христова. И от Христа Ее нельзя отрывать, чтобы сделать своей, сесть вместо Христа во главу Церкви и манипулировать ею, чтобы сохранить себя во власти».

Святой пророк Божий Илия еще раз учит нас, что Бог един и Церковь, созданная Им, является Божьим Телом. Главой Церкви является Христос, а мы — всего лишь части Божьего Тела.

«Если человек хочет жить хорошо и иметь Божье благословение, то надо не Церковь разрывать для себя, а самому прийти и прилепиться к этому Телу Христову своей горячей верой и благочествой жизнью», — отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.