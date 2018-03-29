Ильин день: что нельзя и что нужно сделать в этот день (укр.)

Його образ часто згадується в численних народних звичаях та прикметах, які забороняють купатися у водоймах після дня його пам’яті. Звісно ж, це звичайні забобони.

Але що ми знаємо про нього справжнього? І що таке взагалі бути пророком? Розповідає викладач Київської духовної академії архімандрит Назарій (Омеляненко).

– Отче, а хто власне такий пророк Ілля?

Пророк Ілля – це один із старозавітних пророків, який жив майже 900 років до Різдва Христового. Його життя припало на період царювання нечестивого царя Ахава в Ізраїлі, котрий був язичником. Разом зі своєю жінкою, жрицею, вони приносили жертви язичницькому богу Ваалу. В зв’язку із цим язичництво стало домінуючою релігією серед народу Ізраїлю.

І саме через пророка Іллю Господь явив основу віри в єдиного Бога. В кінцевому результаті язичництво було попране.

– А кого називають пророком? Чому з’являлися пророки?

Пророк – це та людина, котрій Господь дає великий дар бачити майбутнє, пророкувати. І поняття “пророк” більше вживається до старозавітних праведників, котрі жили в різні епохи. Вони в основному посилалися Богом в нелегкі часи для богообраного народу, в часи випробувань, і тоді, коли народ відступав від істини, впадав в язичництво.

Саме заради цього Господь посилав пророків, давав їм дар бачити майбутнє, дар бачити гріхи народу, поставляв їх вождями народу заради того, щоб навернути до моралі, до правильної віри в істинного Бога.

– Чому пророка Іллю так широко вшановують в народі? В чому його особливість?

Із хрещенням Київська Русь прийняла пророка Іллю, як одного з найулюбленіших святих. В церковному календарі існує дуже багато пророків, але святий Ілля шанується особливо.

Це передусім зумовлено його яскравим життям сповненим чудотворінь. Також це пов’язане із тим, що день його пам’яті припадав на період збору урожаю у річному циклі слов’ян. В особі святого пророка Іллі віруючий народ з давніх часів шанує покровителя врожаю, і тому з особливою ретельністю і любов’ю звертаються до угодника Божого в день пам’яті його з молитвою про благословення нового багатого врожаю.

Про глибину шанування свята Іллі свідчать і рукописні церковні календарі, в яких це свято називається “святим, вогненним сходженням на небо пророка Іллі”.

– Є повір’я, що в цей день обов’язково Ілля посилає дощ. Чому цього святого так пов’язують з опадами?

Дійсно пророк Ілля вважається в народі також розпорядником дощу й засухи. Таке шанування, власне, пов’язане з життям пророка Іллі, яке розповідає нам про конфлікт між царем Ахавом і пророком Іллею. Цар Ахав впав в нечестя, в багатобожжя, і пророк Ілля відкрито викривав його у цьому.

Бог по молитвам пророка Іллі закрив небеса на три роки, тобто три роки не випадало опадів. Зрозуміло, що за таких обставин не було жодного урожаю і весь народ був знеможений. Лише після трьох років за велінням царя прийшов до нього пророк. Він запропонував зробити два жертовники — один Ваалові, а другий — істинному Богові. Спершу жерці Ваала молилися своєму ідолу про дарування вогню, але все було марно. По тому розпочав Ілля: він полив свою жертву водою й почав молитися Богові. І раптом з неба зійшов вогонь і попалив не тільки дрова й жертву, але навіть воду й камені жертовника.

Народ, побачивши це диво, прославив істинного Бога й знову увірував у Нього. А за молитвами святого пророка Іллі Господь відкрив небо, і на спраглу землю знову випав дощ. Із тих далеких часів віруючі моляться до пророка Іллі, щоб він посилав дощ.

– Чому не збереглося мощей пророка Іллі, як багатьох інших святих?

Пророк Ілля був взятий на небо живим. У Старому Завіті говориться про те, що маючи одного учня, пророка Єлисея, Ілля розповідав йому про істину.

Коли вони йшли разом, повіяв вітер у формі буревію, з’явилася вогняна колісниця з парою вогняних коней. На неї зійшов Ілля і був таким чином взятий на небо. Возносячись, він з себе скинув верхню одежу, яку забрав Єлисей. Учень молився, щоби була в нього благодать, як в Іллі. І, фактично, з цією одежею він отримав цю благодать. За православним віровченням пророк Ілля був взятий на небо тілесно і явиться на землі знову перед другим пришестям Христовим разом з іншим пророком Єнохом, котрий також був взятий на небо живим.

– В народі кажуть, що в цей день і після нього вже не можна купатися у водоймах. Чому?

Це пов’язано з тим, що після свята пророка Іллі з’являються перші ознаки осені, повітря і вода у річках та озерах стають холоднішими. З цієї причини в старину зазвичай люди не купалися після Іллі.

Напевно, якщо людина стоїть перед вибором піти в храм Божий або на ставок чи річку, то звичайно ж купатися небажано, а в усіх інших випадках можна.

– Що потрібно і чого не можна робити в цей день?

Згідно церковного уставу у дні великих свят ми традиційно не працюємо заради того, щоб підкреслити важливість свята. Якщо ми нічого не робимо і при цьому не йдемо до храму, тоді це певною мірою буде лицемірством, бо ми вшановуємо святого саме на Богослужінні, а не тоді, коли ми не працюємо. Тому раджу усім прийти в цей день до храму Божого та звернутися до пророка Іллі зі щирою молитвою про мир у нашій Вітчизні, тому що свого часу Ілля явився народові саме в період розділення і духовного поневолення народу та спромігся його об’єднати.

Ксенія Гранчак (Центр інформації УПЦ), спеціально для Фактів ICTV.