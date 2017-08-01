Святогорская лавра просит всех, кому помогла чудотворная икона обители, рассказать свои истории

Братия Свято-Успенской Святогорской лавры обратились с просьбой ко всем, кому помогла Святогорская чудотворная икона Божией Матери, поделиться своей историей. Об этом сообщает сайт лавры.

«Кто может рассказать что-нибудь из своей жизни, жизни своих близких или друзей, связанное с чудесным событием, произошедшим по молитвам у чудотворного Святогорского образа Царицы Небесной, если вам есть чем поделиться, то, пожалуйста, сообщите нам о тех чудесах, что явила на вас Матерь Божия. Так пополнится история чудотворной Святогорской святыни, так еще более прославится святое имя Царицы Небесной!», - говорится на сайте лавры.

Свои истории можно либо лично передать в Лавру, либо прислать по электронной почтеsvyatlavra@gmail.com с обязательной пометкой «Мое чудо от Святогорской святыни».