Священнослужители УПЦ посетили пленных украинских военных на неподконтрольных территориях

Священники предоставили пастырскую помощь украинским военным, которые находятся в плену и передали им гуманитарную помощь.Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви священнослужители Киевской епархии посетили украинских военных, находящихся в плену на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.

В рамках поездки священнослужители смогли пообщаться с пленными украинскими военнослужащими, а также передали им письма от родных и пакеты с продуктами, лекарствами и средствами гигиены. Значительная часть пленных исповедовались у православного священника.

Поездка была совершена силами «Миссии «Милосердие и примирения»» Украинской Православной Церкви и согласована с украинскими силовыми структурами.