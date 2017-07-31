Ко дню Почаевской иконы Богородицы пройдет Международный крестный ход

Молитвенное шествие в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру объединяет поляков, белорусов, украинцев, венгров и православных представителей других национальностей, посвящена празднованию Почаевского образа Божией Матери 5 августа.

Несколько тысяч паломников Международного крестного хода в течение 28-31 июля 2017 года прошли по территории двух епархий Украинской Православной Церкви на Волыни. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархии.

В День Крещения Руси, 28 июля, гостей из соседних стран встречали в Ковеле верующие Владимир-Волынской епархии. День начался с ранней Литургии в храме в честь преподобного Сергия Радонежского, а после нее перед храмом в честь Почаевской иконы Богородицы был совершен молебен о путешествующих.

После трапезы, организованной верующими епархии, несколько тысяч паломников под благовест колоколов по центральным улицам города отправились дальше в направлении Свято-Успенской Почаевской Лавры по Владимир-Волынской епархии.

30 июля паломников встречали уже в Луцком кафедральном Свято-Покровском соборе верные Волынской епархии. Гостей из соседних стран и благочиний обеих волынских епархий приветствовал епископ Волынский и Луцкий Нафанаил и священнослужители епархии.

Вместе с архиереем и духовенством верующие помолились за молебном. После молитвы епископ Нафанаил пригласил паломников на отдых и ужин на территории Волынской духовной семинарии. Некоторые луччане взяли на домашний ночлег семьи с детьми.

31 июля в кафедральном Свято-Покровском соборе была совершена Божественная Литургия, после которой паломники отправятся дальше уже в Тернопольскую епархию и в частности Почаевскую обитель, прибытие в которую планируется 3 августа.

Маршрут Международного крестного хода на 31 июля — 3 августа 2017 года:

31 июля

11:00 — г. Луцк — завтрак, продолжение Крестного хода

13:00 — Обед

с. Подлозцы (Ровенская область) — ужин, ночлег

1 августа

с. Подлозцы- завтрак, продолжение Крестного хода

13:00 — Обед

с. Демидовцы — ужин, ночлег

2 августа

с. Демидовцы — завтрак, продолжение Крестного хода

13:00 — Обед

с.Иващуки — ужин, ночлег

3 августа

с.Иващуки — завтрак, продолжение Крестного хода

13:00 — Обед

г.Почаев — Успенская Почаевская Лавра — Всенощная, ужин, ночлег

Международный крестный ход к Свято-Успенской Почаевской Лавре стал уже традиционным. Начинается молитвенное шествие в Польше, затем направляется через Беларусь и по Украине через Волынь в Тернопольскую область, где количество паломников постепенно увеличивается. В этом году в составе колонны есть белорусы, поляки, венгры, грузины, итальянцы и украинцы.