Предстоятель УПЦ: кто являются настоящими чадами святого равноапостольного князя Владимира (видео)

В день памяти равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех верных стараться быть достойными последователями святого предка. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Равноапостольный князь Владимир является для нас не только Просветителем и Крестителем, но и примером того, как Божья благодать может злейшего грешника превратить в» красное солнышко»», - сказал Предстоятель.

Блаженнейший владыка рассказал о выборе равноапостольным князем Владимиром веры православной для русского народа и о его личном преображения после Святого Крещения.

«Равноапостольный князь вышел из купели Крещения другим человеком. Вместо жестокости у него появилось милосердие, вместо буйности - кротость, вместо распутства - целомудрие. И когда святой князь вернулся из Херсонеса, где принял Святое Крещение сам, то крестил всю Русь, День Крещения которой мы празднуем сегодня», - сказал Предстоятель УПЦ.

Почитая память святого князя Владимира, Блаженнейший владыка призвал всех «заглянуть в душу и спросить себя - являемся ли мы настоящими его чадами».

По словам Архипастыря, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать свою жизнь, соответствует ли она Божественным законам, принятым святым Владимиром, которые преобразили его самого и наших предков.

«Равноапостольный князь передал нам правила и законы, чтобы мы жили ними и также преображались к лучшему. Настоящими его чадами являются не те, кто рождены от его крови и плоти, а те, кто сохраняет тот дух, который он нам передал - дух любви к Богу и ближнему, дух терпения, смирения и милосердия», - отметил он.

Митрополит Онуфрий пожелал Божьей помощи в стремлении быть достойными наследниками Крестителя Руси.

«Если мы будем бороться со своей гордыней, жестокостью, завистью, немилосердием, с пороками, которые мешают нам жить нормально на земле и отгоняют от нас благодать Божию, то мы будем становиться достойными чадами святого равноапостольного князя Владимира», - подчеркнул Предстоятель.