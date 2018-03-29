Появились фото крестного хода-2017 с высоты птичьего полета (укр.)

Центр інформації Української Православної Церкви зробив фото хресного ходу від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври з висоти пташиного польоту.

У Києві, на Володимирській гірці, 27 липня був звершений молебень, який очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. По завершенню якого розпочався велелюдних хресний хід з 11 чудотворними іконами центральними вулицями столиці.

За словами керуючого справами УПЦ митрополита Антонія (Паканича), за попередніми підрахунками у хресному ході взяли участь близько 100 тисяч православних християн.

Під час хресного ходу Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій звершив заупокійну літію та поклав квіти на місці загибелі активістів Майдану. Віруючі помолились за упокій померлих під час трагічних подій лютого 2014 року.

Завершився хресний хід у Києво-Печерській лаврі. На площі перед Свято-Успенським собором Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння.

11 чудотворних ікон з усіх куточків України та мощі святого рівноапостольного князя Володимира також прибули у Києво-Печерську лавру.

Віряни мають унікальну можливість приклонитися святиням у Трапезному храмі, який буде відчинено протягом усієї ночі.