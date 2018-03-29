Крестный ход-2017 - лучшие фото УНИАН

В Киеве, на Владимирской горке, 27 июля был совершен молебен, который возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. По завершению которого начался многолюдных крестный ход с 11 чудотворными иконами центральным улицам столицы, сообщает Центр информации УПЦ.

По словам управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), в крестном ходе приняли участие около 100 тысяч православных христиан.

Во время крестного хода Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий совершил заупокойную литию и возложил цветы на месте гибели активистов Майдана. Верующие помолились за упокой умерших во время трагических событий февраля 2014 года.

Завершился крестный ход в Киево-Печерской лавре. На площади перед Свято-Успенским собором Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение.

11 чудотворных икон со всех уголков Украины и мощи святого равноапостольного князя Владимира также прибыли в Киево-Печерскую лавру. Верующие имеют уникальную возможность приклониться к святыням в Трапезном храме, который будет открыт в течение всей ночи.