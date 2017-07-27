В крестном ходе Украинской Православной Церкви приняли участие около 100 тысяч верующих

В Крестном ходе Украинской Православной Церкви, который состоялся сегодня в Киеве, приняли участие около 100 тыс верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) во время брифинга по результатам молитвенного шествия с чудотворными иконами по центральным улицам столицы.

"На Владимирской горке мы совершили молебен, который возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. С нами молились не только паломники из Украины, были представители Белоруссии, Молдовы, Румынии и других государств. По предварительным подсчетам в крестном ходе приняли участие не менее 100 тыс человек. Пусть Господь услышит сегодняшнюю молитву всех верующих, патриотов Украины, верных Украинской Православной Церкви. Мы молились за мир в Украине, мы молились, чтобы Господь помиловал всех нас, дал нам любовь, терпение и ту основу, на которой мы будем строить будущее процветание родного отечества", - отметил митрополит Антоний.

После молебна на Владимирской горке Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий вместе с епископатом и духовенством возглавил крестный ход с чудотворными святынями в Киево-Печерскую лавру.

Предстоятель УПЦ сделал небольшую остановку на улице Грушевского, на месте гибели активистов Майдана. Митрополит Онуфрий возложил цветы и совершил заупокойную литию.