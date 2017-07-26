В УПЦ реализуют благотворительную программу помощи общинам захваченных храмов

Сегодня во время очередного заседания Священный Синод УПЦ, учитывая напряженную ситуацию вокруг захваченных в период с 2014 по 2016 год храмов религиозных общин Украинской Православной Церкви, выразил обеспокоенность по поводу захвата храмов.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, члены Синода постановили поручить Синодальному отдела по социально-гуманитарным вопросам способствовать реализации благотворительной программы сбора пожертвований для строительства храмов в населенных пунктах, где храмы были захвачены. Благотворительная программа миссии «Капля мира» будет осуществлена во взаимодействии с благотворительным фондом «Фавор».

Также Священный Синод призывает всех верных Украинской Православной Церкви присоединиться к благотворительной программе миссии и выражает благодарность духовенству и верующим захваченных храмов за верность, исповедничество и непреклонность в сохранении канонического Православия.