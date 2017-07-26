Началось заседание Священного Синода УПЦ

На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 26 июля началось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед началом работы Синода его члены помолились за Божественной литургией в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры.

По завершении Литургии иерархи во главе с Предстоятелем УПЦ помолились на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), после чего началось заседание Священного Синода.

Напомним, предыдущее заседание состоялось 27 мая на территории Свято-Покровского мужского монастыря Харькова.