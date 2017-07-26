Началось заседание Священного Синода УПЦ
11:25, 26 июля 2017Православие
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Фото: news.church.ua
На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 26 июля началось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
Заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Перед началом работы Синода его члены помолились за Божественной литургией в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры.
По завершении Литургии иерархи во главе с Предстоятелем УПЦ помолились на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), после чего началось заседание Священного Синода.
Напомним, предыдущее заседание состоялось 27 мая на территории Свято-Покровского мужского монастыря Харькова.
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