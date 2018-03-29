История Крещения Руси: о чем не написал Нестор Летописец

– Владыко, Крещение Руси – это политический или церковный праздник?

– Крещение человека – это особое духовное событие. Во время крещения человек рождается для новой жизни во Христе. Человек становится христианином, ему открывается возможность войти в полноту общения с Богом. Во время крещения человек получает имя в честь христианского святого. И с этого момента он празднует день своего небесного покровителя как новый день рождения.

Именины – это не празднование земного рождения (как иногда считают), а упоминание о духовном рождении во время крещения.

Однако, когда ко Христу обращается целый народ, это событие не только имеет личностное духовное измерение, но и приобретает историческое значение. Принятие Русью христианства повлияло на все без исключения сферы жизни нашего народа: и на культуру, и на искусство, и на социальное устройство, и на политическую жизнь. Это было настолько глобальное событие, что даже трудно описать все ее судьбоносные последствия. И до сих пор принятие Русью христианства в значительной степени определяет наш историческое развитие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что не только Церковь празднует День Крещения Киевской Руси, но и на государственном уровне отмечается этот праздник.

Государственное празднования – это официальное признание той роли, которую христианство и Церковь сыграли в истории Украины.

Таким образом в глубинном смысле этот праздник не является политическим. Хотя, к сожалению, иногда сужают значимость события Крещения Руси только до его политических последствий. Однако, это слишком однобокий взгляд на судьбоносное событие.

– Наверное, в архивах Церкви есть древние документы, и вы знаете о Крещении больше, чем пишут учебники.

– О событиях Крещения Руси сказано и написано уже очень много. Однако многие аспекты крещения и сегодня остаются предметом дискуссии.

Приведу лишь один пример. Существует общеизвестное летописное повествование о крещении князя Владимира. Оно сохранилась в составе Повести временных лет преподобного Нестора Летописца. Этот рассказ строится на том, что князь Владимир пережил глубокий кризис, поскольку осознал ошибочность язычества. И он начал узнавать о том, какие веры существуют у других народов. К нему приходят разные проповідники, он с ними общается и склоняется в сторону восточного христианства. После этого, в 988 г., он идет походом на Корсунь (то есть Херсонес, на территории современного Крыма) и там принимает крещение и добивается, чтобы византийские императоры Василий II и Константин VIII отдали за него их сестру царевну Анну. После этого брака Владимир возвращается в Киев и инициирует массовое крещение киевлян.

Такова общеизвестная летописная схема. Однако, кроме Повести временных лет есть и другие источники, которые не всегда согласуются с летописной текстом.

Например, коротко о крещении князя Владимира говорит Киевский митрополит Иларион в своем Слове о законе и благодати. В его рассказе мы не видим никаких упоминаний о том, что в Киев по приказу Владимира приходили проповедники различных религий.

Наоборот – митрополит Иларион выражает удивление тем, что Владимир понял превосходство христианства над язычеством своим собственным умом, хотя никто ему этого не проповедовал. Итак, это уже другая версия событий.

Также существует памятка XI века Похвала князю Владимиру монаха Якова. Здесь мы так же не находим упоминаний о проповідниках разных религий.

Автор пишет, что Владимир обратился ко Христу по примеру своей бабушки – княгини Ольги. Он знал о ее христианской вере и потому сам стал христианином.

Яков говорит, что Владимир принял сознательное решение и крестился в Киеве в 986 г. И только на третий год после этого (в 988 г.) он пошел войной на Корсунь, когда уже был христианином.

Следовательно, и здесь события описаны совсем не так, как в летописи.

Это лишь один из примеров разногласий в источниках. Если учесть, что о Крещении Руси сохранились упоминания и в арабских, и в западноевропейских хрониках, то вполне понятно, что ученые еще долго будут обсуждать события тысячелетней давности и будут выдвигать различные их интерпретации.

– Светские историки часто говорят, что Крещение Руси было фактически продуманным политическим шагом князя Владимира…

– В летописной версии политическая составляющая взаимоотношений с Византией очень четко подчеркнута. Однако, Нестор Летописец свидетельствует не только о сложном переплетении личных и политических мотивов в этой истории. Он оставил яркое свидетельство внутренних изменений в душе Владимира после крещения.

Князь неожиданно для своего окружения начал заниматься благотворительностью и даже пытался отменить в своем государстве смертную казнь. Это было абсолютно неслыханно для того времени.

Итак, Владимир настолько изменился после принятия крещения, что это не могли не заметить современники и поэтому это записал летописец.

То есть, из этого можно сделать вывод, что крещение было не политическим шагом, а результатом внутреннего духовного переворота, который изменил как самого князя, так и весь его народ.

– О нынешнем праздновании. Насколько массовым обещает быть празднование Крещения? Какие торжественные мероприятия планирует провести Церковь?

– Этот год для Украинской Православной Церкви является особым: мы празднуем 25-летие Харьковского Архиерейского Собора, который состоялся в 1992-м и выбрал Предстоятелем нашей Церкви Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана).

Именно с этого Собора началась современная страница истории Украинской Православной Церкви. Поэтому мы решили определенным образом совместить празднование Дня Крещения Руси с годовщиной Харьковского Собора.

27 июля к Владимирской горке в Киеве принесут чудотворные иконы, которые были явлены в нашей Церкви в период после проведения Харьковского Собора. Это, в частности, иконы Божией Матери Боянская, Радомышльская, Киево-Барская, Десятинная и Призри на смирение.

Сам факт явления этих икон свидетельствует, что наша Церковь является живой, в ней действует Божия благодать, ведущая нас в Царство небесное.

Сейчас эти иконы уже несут крестными ходами по епархиям Украинской Православной Церкви. На официальном сайте Украинской Православной Церкви размещен график пребывания чудотворных образов в епархиях.

Мы ожидаем много гостей и простых паломников, которые всегда в эти дни приезжают в Киев.

27 июля в 13.00 в Киеве на Владимирской горке состоится уже традиционный торжественный молебен, после которого будет крестный ход к Киево-Печерской Лавре.

В сам день праздника – 28 июля – состоится божественная литургия на центральной площади Киево-Печерской Лавры перед Успенским собором.

Опять же, на наших официальных интернет-ресурсах будет размещена информация о времени и местах проведения всех запланированных торжеств.

День Крещения Киевской Руси, как и свои собственные именины, каждый христианин должен провести в молитве и благодарении Богу.

Поэтому всем, кто имеет такую ​​возможность, я советую приди в этот день в храм на богослужение и разделить радость этого дня со своими братьями и сестрами во Христе.

Праздник – это также хорошая возможность для дел милосердия. Сегодня в нашей стране есть немало людей, которые нуждаются в нашем внимании и помощи. Поэтому каждый должен найти возможность оказать помощь нуждающимся.

– Владыка, каким вы видите дальнейшее развитие взаимоотношений государства и Церкви в Украине?

– Наша Церковь неоднократно подчеркивала, что выступает за равные партнерские взаимоотношения с государством.

Мы настаиваем на том, что конституционный принцип отделения Церкви от государства должен сохраняться. И все государственные органы, так же как и религиозные организации, должны придерживаться этого принципа.

Все модели взаимоотношений, которые предусматривают подчинение Церкви интересам политических сил или даже предполагают давление государственного руководства на Церковь, должны уйти в прошлое.

Конечно, отделение от государства не означает отделение от общества. Мы всегда готовы к конструктивному взаимодействию с государством в области культуры, социальной работы и др. Однако это должно быть именно взаимодействие двух равноправных субъектов.

– Чем опасно секулярное общество?

– Исторически процесс секуляризации – это процесс отделения общества от Церкви. Причем речь идет не только о юридическом отделении Церкви от государства. Имеются в виду более глубокие процессы.

Секуляризация – это фактически постепенный отказ общества от учета церковных правил и установок. На определенном этапе процесса секуляризации социум в целом начинает отвергать христианские моральные нормы и культивирует принципиально нехристианский взгляд на мораль.

И когда такой настрой охватывает все общество, то можно говорить о формировании нового социума, который живет по новым правилам. Эти правила входят во все большее противоречие с христианским учением.

В некоторых странах мы видим даже так называемый “агрессивный секуляризм”. С одной стороны, секулярное общество декларирует свою нейтральность и равноудаленность от всех мировоззренческих концепций. Однако, с другой – такое общество начинает ограничивать право Церкви свидетельствовать о своем понимании морали. Как следствие – вводятся юридические нормы, которые поддерживают греховный образ жизни. И именно в этом Церковь видит угрозу со стороны процесса секуляризации.

Поэтому сегодня, когда Украина идет по пути евроинтеграции, мы призываем заимствовать и копировать далеко не все, что есть в современной Европе…

Кстати, это не только позиция Украинской Православной Церкви. Эту позиция неоднократно декларировал и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, который объединяет все ведущие конфессии Украины.