В День крещения Руси Предстоятель УПЦ призвал всех верующих к особой молитвы
13:05, 25 июля 2017Православие
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Фото: news.church.ua
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил всем верующим Украинской Православной Церкви 28 июля в 12.00 прочесть молитву «Отче наш» 12 раз с добавлением таких слов: «Господи, помилуй нас, прости грехи наши и благослови Украину, и наш народ миром».
Также в монастырях и храмах всех епархий в это время следует совершить колокольный звон «Благовест», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным Украинской Православной Церкви 21 июля.
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