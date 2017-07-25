В День крещения Руси Предстоятель УПЦ призвал всех верующих к особой молитвы

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил всем верующим Украинской Православной Церкви 28 июля в 12.00 прочесть молитву «Отче наш» 12 раз с добавлением таких слов: «Господи, помилуй нас, прости грехи наши и благослови Украину, и наш народ миром».

Также в монастырях и храмах всех епархий в это время следует совершить колокольный звон «Благовест», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным Украинской Православной Церкви 21 июля.