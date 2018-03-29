В Киеве зарубежные епископы и тысячи верующих молились Антонию Печерскому и просили мира для Украины (фото)

В Киево-Печерской лавре вчера тысячи православных верующих почтили память преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и монашества на Руси.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, на площади перед Успенским собором состоялась Божественная литургия, которую возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«В Киево-Печерскую лавру прибыли очень много гостей, паломников, почти весь епископат Украинской Православной Церкви и мы очень рады, что с нами этот праздник разделяют представители Поместных Православных Церквей. Они также с нами молятся преподобному Антонию, просят у милостивого Господа мира нашей стране и своим присутствием поддерживают Украинскую Православную Церковь», - сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

На торжества прибыли представители Поместных Православных Церквей, а также митрополиты, епископы и духовенство УПЦ, тысячи православных верующих. После литургии состоялся крестный ход к Ближним (Антониевым) пещерам и молебен преподобному Антонию Печерскому.

Зарубежные архиереи поделились впечатлениями о пребывании в столице и рассказали о почитании преподобного Антония Печерского.

«Мы прибыли в Киев для того, чтобы участвовать в торжественном богослужении в честь святого Антония Печерского и одновременно радоваться о юбилее нашего возлюбленного брата митрополита Антония. Это для нас особый случай, когда представители Православных Церквей свидетельствуют о единстве веры и это радует весь православный мир. Мы понимаем, что сложные дни наступили для Украины, и мы молимся о процветании страны и о единение народа», - сказал митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимская Православная Церковь).

Представитель Болгарской Православной Церкви, говоря о преподобном Антонии, подчеркнул, что важным для всех Поместных Православных Церквей является то, что они чтят общих святых, которые их объединяют.

«Мы приехали, чтобы разделить радость Украинской Православной Церкви – отметить день небесного ангела Киево-Печерской лавры. Всегда хорошо, когда мы все вместе – так говорит Псалмопевец. Наше общее богослужение, наша общая молитва, наши общие святые нас объединяют», - подчеркнул митрополит Русенский Наум (Болгарская Православная Церковь).

Архиереи отметили, что праздничное богослужение по случаю дня памяти преподобного Антония Печерского, стало торжеством Православия.

«Нашим присутствием и молитвой здесь мы показываем всему миру, что у нас есть единство», - рассказал Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия (Кипрская Православная Церковь).

По мнению представителя Элладской Православной Церкви, торжества в честь Антония Печерского имеют глубокий символически смысл.

«Наше здесь присутствие имеет символический характер, потому что Литургия, которую мы совершили с представителями Поместных Православных Церквей и местными архиереями – это свидетельство нашего всеправославного единства вокруг Чаши Христовой и в Духе Святом», - сказал Митрополит Китрусский, Катерининский и Платамонский Георгий (Элладская Православная Церковь).

В свою очередь, митрополит Георгий рассказал об особом, общем опыте Украинской и Польской Православных Церквей.

«В последние годы в Польшу приехало очень много граждан Украины. Во Вроцлаве проживает около 100 тысяч православных украинцев, поэтому у нас общий опыт и общее свидетельство Православия», - подчеркнул архиепископ Вроцлавский и Щецинский Георгий (Польская Православная Церковь).

Зарубежные гости поздравили управляющего делами УПЦ, ректора Киевских духовных школ митрополита Антония с Днем ангела и 50-летием, которое он отмечает в этом году.