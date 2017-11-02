Супруге священника нужна помощь

В помощи нуждается священник Черниговской епархии (с. Киенка), протоиерей Георгий Лобанов.

Его жена, матушка Надежда, очень больна. У нее болезнь Бехтерева - это когда организм начинает бороться против собственных суставов - они срастаются!

Среди женщин это очень редкое заболевание. Кроме того, оно неизлечимо. Однако есть лекарства, которые вводят больного в состояние устойчивой ремиссии - тогда можно жить почти обычной жизнью (только проходить поддерживающую терапию). Один из действенных препаратов - «Simponi» (Golimumab). Он очень дорогой - 5300 евро за 3 ампулы с инъекциями.

Курс лечения - 15-17 таких уколов. Но уже после 3-х будет понятно, помогают ли лекарства.

В семье есть средства только на общую поддержку организма и на облегчение симптомов. Из-за прогрессирующего поражения позвоночника у Надежды появились болезни сердца, ухудшилось зрение. Женщина также терпит постоянные боли в коленных суставах, поэтому даже ночью она вынуждена вставать и делать разминку, чтобы немного поспать.

Сейчас матушка Надежда дома, но в августе снова необходимо пройти курс поддерживающей терапии.

За 9 лет борьбы с недугом у матушки срослись только четыре позвонка, - по словам врачей, это хорошо и есть все шансы ввести болезнь в состояние ремиссии.

Семье отца Георгия - батюшке, матушке и их сыну - 10-летнему Саше - нужны наши молитвы и посильная материальная поддержка.

Реквизиты для оказания помощи:

Телефон протоиерея Георгия Лобанова: 0687041316.

Карточка Приватбанка: 4149 4378 3170 8019 - Лобанова Надежда Александровна.