Афонские монахи рассказали, когда на востоке Украины закончится война

Афонские монахи призывают украинцев сохранять веру и не сдаваться в борьбе с повседневными трудностями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время лекции на тему: «Печаль, тоска, сожаление и соблазны» сказали монахи из состава делегации афонского монастыря Кутлумуш, посетившие Киев.

Священнослужители, называющие себя простыми смиренными монахами, приехали в Киев с целью донесения слова Божия и ознакомления других верующих с видением, которое бытует на святой горе Афон.

По мнению монахов, война на востоке Украины закончится, когда на то будет воля Божья. "Это зависит от нашей молитвы, от нашего раскаяния. Здесь много различных факторов, которые будут способствовать этому. Мы же, со своей стороны, должны молиться, ревностно молиться за мир, и это должно быть нашей ежедневной молитвой, именно за мир", - сказал старец монах Паисий.

"Бог благословит нашу молитву, и будет мир", - добавил он.

Монахи решили поговорить о печали, тоске, сожалении и соблазне, которые знакомы всем людям в повседневной жизни, и рассказать, как можно с этими явлениями бороться и жить дальше. "Христос сказал: «Печали испытываете в мире, но будьте мужественны, ведь я победил мир», - напомнил старец, иеромонах Хризостом.

Говоря о слове Христа, монах подчеркнул, что оно понятное, животворное, истинное, настоящее, вневременное, но всегда актуальное.

"Он не лицемерит, а не заискивает, не говорит лишь приятные для нас вещи или полуправду. Его утешение непритворное. Он не сглаживает вопрос, лишь бы уладить. Он лечит. Он возвращает к жизни. Дарит радость. Окрыляет, наполняя жизнь смыслом. Он обращается к нам всегда вовремя и всегда справедливо с такими словами: «В этой жизни вас ждут грусть, печаль, тоска, искушения, проблемы, трудности, тяжелые обязанности, гнетущие переживания и боль». Но нас это не должно пугать. Мы должны иметь веру, силу, смелость, надежду, терпение, настойчивость и бороться ", - подчеркнул Хризостом.

Он отметил, что Христос учил людей ни в коем случае не сдаваться, не падать духом, не переживать и не впадать в панику. Монах напомнил слова Иисуса: "Знайте, что я победил беды мира, и вместе со мной это сможете сделать и вы. Не сомневайтесь, доверьтесь мне. Вместе мы победим, если вы этого хотите".

Хризостом назвал Христа учителем истины, который убеждал, что "тесны те врата и скорбен тот путь, которые ведут к жизни".

"Христос четко говорит, что тот путь, о котором говорится в Евангелие, узок, тесен, труднопроходим и утомителен, но именно такой путь ведет к спокойствию, комфорту, к достатку, полному отсутствию проблем, покою, тишине, благости и радости. Христос не скрывает, что на этом пути тяжелой работы нам нужно прилагать значительные усилия. И он не приукрашивает реальность и не сулит быстрых и легкодостижимых результатов", - добавил иеромонах.

Хризостом подчеркнул, что люди не должны оплакивать судьбу и горевать о том, что они несчастные, больные или немощные.

"Христос не хочет, чтобы мы были несчастными, обездоленными, побежденными, напуганными, отчаявшимися или огорченными. Он не хочет, чтобы наш вид вызвал жалость и сочувствие", - добавил монах.

В связи с этим он напомнил слова святого апостола Павла, который знакомил с учением Христа, и в частности, в послании к коринфянам говорил: "Все нас огорчают, но мы радуемся. Нас теснят со всех сторон, но мы не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не в отчаянии; нас преследуют, но мы не покинуты; мы сильно побиты, но не убиты».

"В послании к римлянам святой Павел пишет: тоска и грусть на всякой душе человека, делающего зло. Это очень значительное высказывания Павла, который при жизни побывал на небе и был учеником Христа. Человек коварный, злой, недоброжелательный, очень завистливый, злопамятный, эгоистичный и жестокий не может жить в мире, радости, быть добрым, скромным и приятным", - сказал монах.

"Душа такого человека будет наполнена губительной тоской и большой грустью. Жизнь такого человека будет безрадостной, холодной, темной, беспокойной, лишенной доверия и смысла. Это люди, выбравшие тьму, а не свет. Отдавшие предпочтение лжи в противовес правде, поставившие на первое место материю, а не дух", - отметил Хризостом.

"Полюбили деньги, плоть, возжелали славы. Печальные результаты такого известны. Мы каждый день видим, как в один миг рушится человеческая жизнь", - добавил он.

При этом монах советует мыслить в соответствии с учениями Бога, исповедовать единство, мир и любовь к ближнему. Также он советует никогда не допускать никаких негативных мыслей, никогда не думать о зле и не планировать месть тому, кто причинил зло. Хризостом отметил, что надо стараться делать всем добро.

"Не позволяй злу победить себя. Борись, чтобы побеждать зло добром, и тогда твоя жизнь наполнится благословенной радостью, которая прогонит печаль очень далеко", - сказал Хризостом.

Вместе с тем он отметил, что настойчивыми и старательными молитвами можно достичь хороших результатов в спасении и покое.

"Мы не должны ставить своей целью то, что видят наши глаза сейчас. Мы должны стремиться к невидимому, поскольку видимое является бренным и преходящим, а то, что невидимо, вечно", - добавил монах.

Отдельно он подчеркнул, что важной клеткой общества является семья.

"Институт брака сегодня переживает кризис, и его священность ставится под сомнение, и относительно его форм и целесообразности много дискуссий. Во всем мире значительно возросло количество разводов. Наша церковь верит, что связь Христа и церкви является связью отношений в семье. Речь идет о равноправных отношениях, основанных на любви, уважении, преданности и ответственности ", - сказал он.

"Церковь благословляет моногамный, гетеросексуальный брачный союз, который является великим таинством с потенциальным воспроизведением. Но сегодня брак не имеет должного признания, и привычным явлением, если не сказать заманчивым, стало просто совместное проживание", - добавил он.

"Добрачные отношения, проституция, прелюбодеяние, гомосексуализм являются лабиринтом, болью, мукой, обманом, наслаждением, которое приносит душевную боль и страдания, грехом, который приносит горечь и смятение", - отметил Хризостом.

В то же время монах отметил, что заболеваемость ВИЧ/СПИД несправедливо считать наказанием Бога для развращенных. "Бог не обвиняет за грех, наказывая без разбора людей, насылая на них ужасные эпидемии. И мы, братья мои, не должны коситься на этих больных, а воспринимать их как детей того же Бога, как наших братьев", - сказал Хризостом.

"Стоит деликатно, негромко и аргументировано и не боясь, сказать правду и признать волю Бога во всем, что касается абортов, гражданского брака, кремации умерших, эвтаназии, совместного проживания гомосексуалистов. Согласно словам святого Иоанна Златоуста, нам ненавистен не грешник, а грех. Мы молимся и об убийце, и о его жертве одинаково. Счастье всего мира не стоит крови, пролитой невинным ребенком, как говорит Достоевский", - заявил монах.

К тому же, заметил он, каждая жизнь имеет ценность, и поэтому нет людей «первого» или «второго сорта».

"Мы не можем помочь всем людям с ограниченными возможностями, всем бедным, но мы можем думать о них, и приветствовать тех, кто им помогает. Подумайте над тем, чтобы молиться о террористах, педерастах, наркоторговцах, ворах и преступниках, чтобы Бог послал им раскаяние. Только Бог может помочь и способствовать их раскаянию и тому, чтобы они изменили свою жизнь", - заявил Хризостом.

Иеромонах посоветовал упоминать в молитвах страждущих, ведь таких людей очень много.

*** Старец иеромонах Хризостом учился в Духовной Академии г. Салоники. С 1993 года в течение 22 лет был послушником высокообразованного монаха Моисея в каливе Святого Иоанна Златоуста священного скита Святого Пантелеймона. Вместе со старцем Моисеем начал восстановление разрушенной каливы, которое продолжает и после смерти наставника.

Старец монах Паисий в 1983 году стал монахом на Афоне в монастыре Кутлумуш. Как монах продолжил образование на уровне магистратуры по специальности «История церкви». С 2000 года является монахом кельи Святых Архангелов монастыря Хиландар, где вместе с другими братьями пишет иконы и пытается восстановить старые здания кельи.