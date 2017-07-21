Центр информации УПЦ открыл аккредитацию журналистов на праздничные мероприятия 27-28 июля по случаю Дня Крещения Руси (укр.)

Центр інформації Української Православної Церкви відкрив акредитацію журналістів центральних та регіональних ЗМІ на cвяткові заходи 27-28 липня в Києві з нагоди Дня хрещення Київської Русі.

ВАЖЛИВО! Акредитація триватиме до 25 липня, 21.00, після чого списки на отримання перепусток будуть закриті.

Потрапити на події лише за редакційними посвідченнями буде не можливо.

Акредитовані ЗМІ отримають спеціальні перепустки та матимуть оперативну інформацію про усі події, час та місце проведення заходів.

26 липня о 17.00 у Києво-Печерській лаврі відбудеться брифінг з нагоди прибуття до столиці для участі в урочистостях 11 шанованих чудотворних ікон з різних куточків України.

У цей час ікони прикрашатимуть для участі у святкових заходах.

27 липня о 13.00 на Володимирській гірці почнеться молебень, який очолить Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій. В урочистостях візьмуть участь представники державної влади. Запрошення надіслані Президенту України, Прем’єр-міністру, народним депутатам, меру міста Києва та іншим можновладцям.

О 13.30 розпочнеться багатотисячна хресна хода з чудотворними іконами: від Володимирської гірки – до Києво-Печерської лаври. Під час хресної ходи Блаженніший Митрополит Онуфрій зробить одну невелику зупинку (подробиці - акредитованій пресі).

Центр інформації УПЦ, звертаючи увагу на досвід минулих років, просить телеканали та інформаційні агентства акредитувати на події 27 липня, по можливості, дві знімальні групи. Одна група може залишитися на Володимирській гірці і побачити події, які відбуватимуться тут о 12.30-13.30. Інша - зможе відзняти, як хресний хід йде центральними вулицями столиці і заходить у Лавру.

О 15.00 в Успенському соборі відбудеться брифінг, на якому будуть оприлюднені подробиці хресного ходу.

О 15.20 планується брифінг з представниками УПЦ, які розкажуть про чудотворні ікони - про що акредитованим ЗМІ буде повідомлено додатково.

Ввечері цього дня біля Успенського собору, на площі, почнеться Всенічне бдіння, яке звершить Предстоятель УПЦ у співслужінні представників Помісних Православних Церков.

11 чудотворних ікон будуть знаходитися в Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Помолитися та прикластися до святинь зможуть всі бажаючі. Храм буде відкритий всю ніч.

28 липня о 08.00 у Києво-Печерській лаврі почнеться брифінг з нагоди Дня хрещення Русі. О 09.00 на площі перед Успенським собором почнеться святкова Божественна літургія. Під час богослужіння можна буде вклонитися чудотворним іконам.

Акредитація ЗМІ обов’язкова. Заявку надсилати на адресу church.information.center@gmail.com та повідомляти про відправлення за телефонами (066) 095 14 76 або (068) 876 50 96. Акредитація триває до 25 липня, 21.00.

Заявка має містити наступну інформацію: ПІБ представника ЗМІ (без скорочень), посаду, контактний телефон, електронну адресу, назву події, на яку відбувається акредитація.

Якщо редакція планує, щоб один її представник забрав перепустки на всю групу, треба надати письмову довіренність від редакції з переліком осіб, на яких він отримує перепустки (при цьому кожен має акредитуватися за загальними правилами на church.information.center@gmail.com).

До уваги журналистів! На святкових заходах при собі обов’язково мати перепустку, паспорт і посвідчення редакції, від якої акредитовано особу.

Акредитовані журналісти зможуть отримати перепустки з поміткою “Преса” 26 липня з 10 до 21 години у Києво-Печерській лаврі, корпус 70-А, другий поверх, "Центр інформації УПЦ". Для отримання перепустки - пред’явити журналістське посвідчення ЗМІ та паспорт.