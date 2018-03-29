Патриотизм не может быть поводом для ненависти - митрополит Антоний

В преддверии празднования Дня Крещения Руси для сайта "Православие и Мир", при поддержке Центра информации УПЦ подготовлено интервью с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем) – о праздниках, буднях и реалиях жизни православных в Украине.

Каноничность Церкви становится очевидной через жизнь людей

– Владыка, через несколько дней Украина будет праздновать День Крещения Руси. Расскажите, пожалуйста, о программе и особенностях нынешнего празднования.

– Для украинского народа это большой праздник. Украинская Православная Церковь, которая инициировала проведение Дня Крещения Руси на государственном уровне, всегда широко празднует этот день. И уже традиционно, накануне, 27 июля, мы совершаем молебен у подножия памятника Святого благоверного князя Владимира, где собираются епископы Украинской Православной Церкви, духовенство, верующие, множество паломников.

С Владимирской горки мы отправимся Крестным ходом в Киево-Печерскую Лавру. Особенностью нынешнего празднования является то, что мы будем молиться перед новоявленными чудотворными иконами Пресвятой Богородицы, которые были прославлены Украинской Православной Церковью за последние 25 лет.

Следует подчеркнуть, что 2017 год - особый для нашей Церкви. Мы празднуем 25-летие Харьковского Собора, на котором были приняты судьбоносные решения существования современной Украинской Православной Церкви. Было подтверждено, что Церковь развивается соборно, на основе канонических правил. Каноничность Церкви становится очевидной через жизнь людей и, особенно, через канонизацию святых, которые в свое время жили на территории Украины.

За четверть века было прославлено большое количество святых икон, которые находятся в разных регионах нашей страны. По молитвам православных людей Пресвятая Богородица через иконы проявляет Свою милость к украинскому народу. Особенностью Крестного хода в этом году является то, что эти святые иконы будут привезены в Киев. В эти дни почти в каждом епархиальном центре Украинской Православной Церкви проходят молебны перед чудотворными образами, крестные ходы. После, все эти святыни доставят в Киев, и именно они будут идти во главе Крестного хода.

Еще одной немаловажной особенностью нынешнего празднования является то, что о своем участии в торжествах заявили несколько паломнических групп из разных Поместных Православных Церквей. В этом году будет особая молитва за Украину всех православных людей, которые переживают за судьбу нашего народа и украинской Церкви.

– В прошлом году во время празднования Дня Крещения Руси было много искушений: не пускали мирное шествие в столицу, пытаясь придать крестному ходу политическую окраску. Учитывая всё это, будет ли в этом году такое масштабное многодневное шествие по стране или ограничитесь только столицей?

– Чудотворные иконы уже путешествуют по Украине. Так, в течение месяца проходят крестные ходы по разным епархиям УПЦ. Учитывая то, что святыни находятся в разных уголках страны и у верующих не всегда есть возможность приехать и помолиться перед той или иной чудотворной иконой, было решено проложить маршрут таким образом, чтобы верующие нашей Церкви, живущие на западе, могли поклониться тем чудотворным образам, которые прославлены на востоке, и наоборот. К празднику Крещения Руси, как уже было сказано, иконы прибудут в Киев, и перед ними мы вместе будем молиться за мир и единство нашей Церкви и нашего народа.

Патриотизм не может быть поводом для ненависти

– Учитывая провокации вокруг прошлогоднего празднования, как прихожанам Украинской Православной Церкви в этих условиях защитить себя и свою веру?

– Современная жизнь очень политизирована и, к сожалению, есть силы, которые хотели бы, чтобы такой политической жизнью жила и Украинская Православная Церковь. Но Церковь основана Господом нашим Иисусом Христом для одной цели - для того, чтобы человек мог прийти к Богу. Церковь заботится о бессмертной душе человека.

Да, мы живем в конкретной исторической ситуации. Мы любим свою Родину, за нее переживаем. Но человек верующий отличается от неверующего тем, что он, как говорили святые Отцы, имея земную прописку, остается гражданином Неба. Вот это соотношение земного и небесного, временного и вечного, и является тем лакмусом, который отражает веру человека.

Да, очень трудно жить, когда порой все вокруг наполнено агрессией, ненавистью, нетерпимостью. И от верующего человека зависит, сможет ли он сохранить свой внутренний мир или нет. Верующий человек не имеет права отвечать агрессией на агрессию. Иначе мы ничем не отличаемся от неверующих. Господь сказал, что есть только один признак, отличающий христиан от других - это любовь. Если между нами есть любовь, то мы христиане.

Иногда кажется, что человеческие силы на исходе, терпеть столько ненависти, клеветы, которые сейчас концентрируются на нашей Церкви. Но через смирение, любовь и молитву Господь дает Свое подкрепление. Верю, что Он вразумит и вернет в Лоно Церкви тех, кто не хочет видеть в Церкви - Церковь. Иначе она просто превратится в какую-то общественную организацию и ничем не будет отличаться от остальных политических институций. А Церковь - вне времени, она предназначена быть над сиюминутными противоречиями, она создана Богом, чтобы человек имел надежду на спасение.

– Сейчас очень много спекуляций по поводу духовного единства УПЦ с РПЦ, как только не называют каноническую Церковь – «рукой Москвы», «церковью-агрессором», забывая, что Украинская Православная Церковь давно самостоятельна во всех своих решениях.

– Во-первых, действительно, Украинская Православная Церковь — это Церковь, независимая в своем управлении, с правами широкой автономии. Нас связывает с Московским Патриархатом духовное, евхаристическое единение и через Московский Патриархат мы соединены с мировым Православием.

Нашу Церковь признает весь православный мир. Другие раскольнические структуры православной канонической Церковью не признаются. Это факт, который сейчас почему-то скрывается от наших граждан. И часто, к сожалению, в СМИ замалчивают или грубо искажают ситуацию в религиозном поле Украины.

Никто почему-то не говорит о том, что в Украине уже существует Поместная Церковь – Украинская Православная Церковь, которая берет свое начало от Крещения Руси. Те структуры, которые откололись от Тела Украинской Православной Церкви, сознательно «подогревают» ситуацию противостояния в обществе, создавая тем самым дух ненависти и национализма, не присущий нашему народу.

Патриотизм - это совсем другое. Наш патриотизм не может быть поводом для ненависти. Наша Церковь является Церковью всей Украины, а не какого-то её отдельного региона, и в этом её величие. Хотя, к сожалению, объяснить это тем, кто не хочет этого понимать, очень трудно. Все это приводит к разделениям и агрессии, и как следствие, за последние три года у нас захвачено более 40 храмов.

Но, с другой стороны, ситуация показала, что церковных людей не обманешь и не испугаешь: в тех сёлах, где наши храмы захватили, по большей части с помощью вооруженных людей, уже строятся новые храмы Украинской Православной Церкви. Поэтому, если мы сохраним верность каноническому Православию, Господь нас не оставит.

Мы не можем стоять в стороне от проблем

– В украинских СМИ не услышишь и о той огромной социальной работе, которая сейчас ведется в Церкви.

– Украинская Православная Церковь - это Церковь своего народа - украинского. И боль народа является болью всей Церкви, как говорит апостол Павел: страдает один член - болит все тело. Так и у нас, страдает Восток Украины - страдает всё украинское общество.

Мы не можем стоять в стороне от проблем. Да, мы не участвуем в каких-то политических заангажированных манипуляциях, но Церковь чувствует эту боль на себе. Большинство переселенцев - прихожане нашей Церкви, и мы всячески их поддерживаем. Когда они вынуждены были покинуть свои дома, мы искали им жильё и работу, организовывали отдых для детей, и до сих пор это делаем. Ремонтируем госпитали, приобретаем медикаменты военнослужащим.

Вся информация об этом есть на официальном сайте Церкви. Но многие просто не хотят этого знать. Если подытожить все, чем занимается УПЦ, а это, в том числе, гуманитарная помощь, финансовая помощь людям, находящимся в зоне боевых действий, то, наверное, ни одна организация столько не делает. Также мы освободили 15 украинских ребят, которые оказались в плену, но об этом тоже никто не говорит. Все это замалчивается.

Надо понимать, что и с той стороны - тоже живут украинцы. Им надо думать, чем кормить детей и как выжить. Страшно, когда привозят в деревню хоронить убитого солдата. И особенно страшно, когда умирают ни в чем не повинные дети, мирное население. Это наша общая боль. Мы должны все делать для того, чтобы эта бойня поскорее закончилась. Мы единый народ - украинский, независимо от того, где проживаем: на Востоке или Западе, на Юге или на Севере. Мы должны строить свое общее будущее как единый народ, учитывая наши особенности, особенности различных регионов.

Задача человека – оставаться человеком в любой ситуации

– Сейчас много разговоров и слухов об объединении церквей, насколько это сейчас актуально и что необходимо сделать, чтобы это объединение произошло на канонических началах?

– Раскол - это боль каждого верующего человека, это неестественное состояние. И Украинская Православная Церковь делала и продолжает делать все, чтобы дать возможность тем людям, которые по каким-то причинам оказались за пределами канонической Церкви, войти в эту благодатную сферу, где Господь действует через церковные Таинства. К сожалению, ситуация последних лет свидетельствует, что многие и очень много говорят об объединении Церквей в Украине, но структуры, не являющиеся каноническими, делают все, чтобы этого единства не было.

В большинстве своем именно в этих неканонических структурах искусственно создаются агрессивные претензии к нашей Церкви. Для того, чтобы люди друг друга слышали, нужны элементарные человеческие взаимоотношения, конструктивные переговоры. Но когда вторая сторона не просто хочет в тебе видеть врага, а об этом безапелляционно заявляет везде, создает мифы и откровенно клевещет, очень трудно о чем-то договориться.

Любые договоренности предусматривают, прежде всего, доверие. Пустые слова не дают никакой почвы, для того чтобы преодолеть раскол. К тому же, необходимо время, чтобы агрессия утихла и проявились реальные поступки.

Скажите, пожалуйста: как можно объединиться с теми, кто захватывает наши храмы? В настоящее время доказательством того, что «Киевский Патриархат» желает объединения, должен быть, по меньшей мере, отказ от тех храмов, которые они захватили за последние годы.

Задача человека в течение своей земной жизни - оставаться человеком в любой ситуации. Но, человеком, в том высоком смысле, с которым нас создал Бог, как Свой образ и подобие. И в своем ближнем и дальнем мы должны видеть божественное отражение, но, к сожалению, кто-то чаще в своем ближнем видит не помощь, а преграду на пути к спасению. И даже иногда смотрит на него сквозь прицел автомата. Нужно же смотреть сквозь призму Евангелия.

Где же наши христианская любовь и терпение? Они приходят с молитвой, но обязательно искренней молитвой сокрушенного сердца. Когда-то один праведник сказал, что человек становится по-настоящему верующим лишь тогда, когда он научился плакать перед Богом. Сердце должно плакать перед тем горем, причиной которого очень часто являемся мы сами. Бог ждет от нас искреннего покаяния и молитвы.

– И, в завершение нашего разговора, о приятном. В воскресенье, в день памяти преподобного Антония Печерского, основателя монашества на Руси, вы празднуете день Ангела и юбилей. Поздравить вас приедут представители Поместных Церквей. Чего ждете от этого праздника?

– Знаете, в своей жизни я никогда не праздновал День рождения в общепринятом смысле. Сколько себя помню, я и мои брат и сестра свои Дни рождения встречали в храме. Мы в этот день всегда исповедовались и причащались. А потом уже нас поздравляли родители. И на этом все.

Но сейчас, когда мне исполняется 50 лет, многие мои друзья сказали, что хотят приехать, поздравить меня и совместно помолиться. Известно, что приедут представители Антиохийской, Иерусалимской, Болгарской, Кипрской, Элладской и Польской Православных Церквей. Также будут гости из Белоруссии, России, Молдовы, Македонии, Чехии, Словакии и др. Но это не является официальным дипломатическим мероприятием. Приедут друзья, чтобы, прежде всего, совершить святую Евхаристию, засвидетельствовать наше единство и совместно помолиться о мире в Украине и в Церкви.