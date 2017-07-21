В Киеве 27-28 июля УПЦ проведет праздничные мероприятия в честь Дня крещения Руси

Украинская Православная Церковь 27 июля проведет молебен на Владимирской горке и крестный ход по центральным улицам Киева с чудотворными иконами, а 28 июля состоится праздничная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал на пресс-конференции в УНИАН глава Синодального информационно-просветительского отдела епископ Климент (Вечеря).

В частности, он сообщил о том, что 27 июля в Киеве на Владимирской горке в 13.00 начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

«Вместе с ним будут молиться епископы, священники Украинской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей. К участию в молебне приглашены представители украинской власти. В этом молебне примут участие десятки тысяч верующих из разных регионов Украины, а также гости из других стран, которые прибудут на праздник, связанный с памятью о крещении нашей земли », - отметил владыка.

Также он сообщил о том, что в Киев для участия в торжествах привезут 11 чудотворных икон из разных уголков Украины.

После молебна начнется многотысячный крестный ход с чудотворными иконами от Владимирской горки - в Киево-Печерскую лавру.

Вечером этого дня в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится Всенощное бдение. Во время богослужения верующие смогут прикладываться к святыням, которые будут размещены в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Доступ к ним будет открыт до вечера следующего дня.

28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, на площади перед Успенским собором будет совершена Божественная литургия. Начнется она в 09.00.

Центр информации Украинской Православной Церкви открыл аккредитацию журналистов центральных и региональных СМИ на Праздничные мероприятия 27-28 июля в Киеве по случаю Дня крещения Руси.

Аккредитация продлится до 25 июля, 21.00, после чего списки для получения пропусков на события будут закрыты.

Подробную информацию об условиях аккредитации можно узнать на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук.