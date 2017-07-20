Луганский митрополит рассказал представителям ОБСЕ о религиозной жизни на Востоке Украины

В рабочей резиденции Управления Луганской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан принял первого заместителя Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине господина Александра Хуга и заместителя координатора группы наблюдателей ОБСЕ в Луганской области господина Альмира Механовича. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В ходе встречи обсуждались вопросы политической и социальной ситуации в регионе, а также особенности религиозной жизни на неподконтрольных Украине территориях Луганской области.

Напомним, во Львове представители УПЦ участвуют в семинаре ОБСЕ по межконфессиональному диалогу.