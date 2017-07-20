Луганский митрополит рассказал представителям ОБСЕ о религиозной жизни на Востоке Украины
17:43, 20 июля 2017Православие
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Фото: eparhia.lg.ua
В рабочей резиденции Управления Луганской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан принял первого заместителя Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине господина Александра Хуга и заместителя координатора группы наблюдателей ОБСЕ в Луганской области господина Альмира Механовича. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
В ходе встречи обсуждались вопросы политической и социальной ситуации в регионе, а также особенности религиозной жизни на неподконтрольных Украине территориях Луганской области.
Напомним, во Львове представители УПЦ участвуют в семинаре ОБСЕ по межконфессиональному диалогу.
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