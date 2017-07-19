Как не отойти от Церкви во времена испытаний - Предстоятель УПЦ

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, как не отойти от Церкви во времена испытаний.

СОХРАНЯТЬ МУЖЕСТВО

— Ваше Блаженство, посоветуйте: как в столь трудные времена сохранять мужество?

— Сейчас именно то время, когда мы можем показать свое духовное мужество и настоящую любовь ко Христу. Надо быть верными Богу не только в светлые дни. Когда наступает тьма, мы тоже должны оставаться преданными учениками Спасителя. С евангельских страниц известно, как во времена земной жизни Христа одни сохраняли верность Ему, а другие - предавали и гнали Его. Так было и в последующие времена. И сегодня каждый из нас должен задать себе вопрос: к какой группе мы принадлежим? К тем, которые, удивляясь чудесам Спасителя, воспевали «осанна!», а потом от Него отвернулись? Или к тем, которые стояли у подножия креста, когда Сына Божия поносили и распинали?

При объективном рассмотрении себя, мы, скорее всего, окажемся среди первых. Зачастую мы любим Бога, когда все хорошо, когда за веру хвалят. Но что делать, если нас оскорбляют и гонят? - Нужно взирать на голгофский путь Господа, на то, что Он позволил Себя распять и положить во гроб. Это проявление крайнего самоуничижения Бога, ради нашего спасения. Он показал пример для всех нас. Поэтому в сложные периоды нужно особенно стараться сохранять мужество. Когда Церковь подвергается нападкам, мы должны еще больше проявлять к Ней любовь.

— Почему, находясь в Церкви, мы порою теряем мир в нашей душе?

— Мир приобретает лишь тот, кто исполняет свое предназначение быть храмом Бога, кто является истинным чадом Церкви. Для этого нужно быть исполнителем заповедей Божиих, которые необходимы для нашего спасения. Исполняя эти правила, христианин очищает себя и становится сосудом благодати Божией. От такого человека, где бы он не находился, - среди общества возмущенного, расстроенного, не мирного, - будет исходить свет мира. А то место, где обретается настоящий мир - мир с Богом, со своей совестью, со всеми окружающими, - есть Церковь.

— К сожалению, сегодня очень модно говорить, что Церковь нужно переделать, что не подходит в Церкви то и это…

— Что произойдет, если мы станем перестраивать Церковь - одно менять, другое отменять, третье добавлять? В таком случае из Церкви получится политклуб, человеческий институт: он останется «церковью» только на словах. По-моему, это мы не подходим к Церкви, а не Церковь - нам. Она всегда была, есть и будет Телом Христовым. И в этом Теле все гармонично, все правильно выстроено. Если мы хотим блага себе, если мы хотим восстановить в себе Божественную гармонию, то нужно себя подстраивать под Церковь, а не наоборот. В Церкви Господь милостиво дает нам возможность пользоваться в полноте теми благами, которые мы получили благодаря Его преславному Воскресению.

УПАЛ? ВСТАВАЙ!

— Почему необходимо часто каяться? На что следует обращать внимание, готовясь к Исповеди?

— В покаянии нуждается каждый человек. Поскольку мы каждый день грешим, то и каждый день должны каяться. Необходимо отметить три важных момента, связанных с покаянием. Во-первых, не надо унывать. Упал? Вставай! Если согрешил, необходимо покаяться. Во-вторых, не откладывайте покаяние на последний день своей жизни. Пример с благоразумным разбойником дан не для подражания, а для ободрения: для понимания того, насколько велика милость Божия. В-третьих, покаяние должно быть соразмерно нашим грехам.

— Иногда бывает так: человек согрешил, потом покаялся и ждет, чтобы после слова «прости» сразу получить мир, радость и успокоение души. А когда это не получается, начинаются размышления: что же случилось?

— Кроме покаяния нужно еще совершить подвиг терпения. Какое-то время мы должны потерпеть за свой грех. К примеру, преподобная Мария покаялась сразу, как только перешла через Иордан. Но поскольку она грешила 17 лет, то столько же времени и вела тяжелую брань со страстями. Для того чтобы зажили раны, нанесенные грехом, нужен определенный период. Даже если на обычную (телесную) рану наложить пластырь, то она еще долго может болеть.

— С какого периода своей жизни нужно каяться?

— Начинать следует еще с детского возраста. Хотя дети не совершают страшных грехов, но порой они не слушают родителей, произносят плохие слова, дерутся и даже бывают жестокими. Что же касается взрослого человека, то его духовная жизнь требует более пристального внимания из-за того, что совершаемые грехи уже гораздо тяжелее. Со страниц Библии мы знаем, что нет человека, который не грешил бы (3 Цар 8: 46). Покаяние облегчает душу. Оно может быть незаметным, скрытым от взгляда посторонних людей, но оно должно совершаться искренно и постоянно. И тогда наша жизнь будет благословенна Богом. Испытав горечь труда покаяния, получим сладость благодати Божией. Приносить покаяние необходимо не только на Исповеди перед Причастием. Ежедневно, готовясь ко сну, мы должны вспомнить, что сделали плохого в течение дня: Господи, я сделал то-то и то, прости меня! Господи, я виноват! Помилуй меня, Господи! Такие краткие покаянные молитвы готовят нас к Исповеди. Откладывать «на потом» нельзя. Ведь никто не знает: сколько он проживет и будет ли время, чтобы покаяться.

— Как часто нужно причащаться?

— Мы принимаем Тело и Кровь Христа, поскольку это является залогом вечности. Это - закваска для вечности. Тот, кто не причащается, не может стать сопричастником благого участия в вечности. Чтобы тесто закисло, в него кладут немного дрожжей. Нечто подобное происходит и с нами: человеческая природа принимает новую «закваску» из Чаши Христовой, благодаря чему имеет добрую часть с Господом в вечной жизни. Частота причащения зависит от степени нашего духовного совершенства.

У КАЖДОГО СВОЙ КРЕСТ

— Как Вы относитесь к известному мнению, распространенному в нашем обществе: дескать, идти в храм необязательно, молиться можно и на всяком месте.

— Молиться везде не только можно, но и нужно. Однако есть такие места, которые предназначены именно для молитвы. Это понимает любой человек, желающий жить по-христиански. Каждый православный знает: в храме легче молиться, чем в другом месте. Храм - это место, где мы духовно растем. Здесь совершаются таинства: Евхаристия, Крещение, Венчание, Миропомазание, Покаяние, Елеосвящение и Хиротония. В храме есть Божия благодать, которая способствует молитве.

— В каких случаях мы становимся проводниками Божией благодати?

— Когда делаем доброе во славу Божию. При этом важно помнить: все добрые дела исходят от Бога, а человек - только средство в Его руках. Если мы так относимся ко всем своим делам, то нас не охватит гордыня. Через священство Господь преподает Свою благодать другим. Если священник является примером для своей паствы, то это - чистый проводник для Божией благодати. Дай Бог, чтобы мы не были ржавыми проводниками. Ведь за это придется отвечать перед Господом.

— Иногда люди, анализируя чей-то жизненный путь или выбор, приходят к выводу: мол, это твой крест. Как относиться к подобным мнениям?

— У каждого человека есть свой крест, который состоит из скорбей, испытаний и болезней. Все это мы претерпеваем во время земной жизни. Будет ли наш крест спасительным? Все зависит от того, в каком состоянии мы его понесем. Если проявим надменность, гордость или нетерпеливость, то он не будет спасительным для нас. А вот когда выразим благодарение Богу, смирение и молитву, тогда и войдем в те обители, которые Господь уготовил всем любящим Его.

«Церковная православная газета».