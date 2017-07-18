Предстоятель УПЦ: Господь слышит молитву каждого человека (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал, что Господь слышит молитву каждого человека.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятель отметил, что Господь помогает людям по молитвам близких людей - друзей, родных, а особенно Он слышит молитвы матерей о своих детях.

«Молитва матери -это великий дар. Есть много случаев, когда непутевые сын или дочь живут неправильно, молиться не хотят, жить по Божиим заповедям не хотят, а мать молиться за них, и Господь сохраняет им надежду на спасение», - отметил Предстоятель.

«Господь слышит молитву каждой матери и принимает ее», - подчеркнул он.

При этом, по словам Его Блаженства, важно иметь терпение.

«Когда мы что-то просим у Бога, то желаем получить это сразу после молитвы или на следующий день. Так не бывает. Молитва должна быть искренней и возноситься длительное время. Чем больше немощи, чем более грешен человек, о котором молятся, тем более продолжительной должна быть молитва», - сказал Предстоятель.