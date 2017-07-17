В УПЦ считают, что Минкультуры начало выполнять не свойственные ему функции

Министерство культуры Украины 13 июля распространило заявление, в котором обвинило митрополита Луганского и Алчевского Митрофана (Юрчука) якобы в его сотрудничестве с властями так называемой «ЛНР», ссылаясь на интервью А. Лицоева еще 30 апреля 2016 года. В связи с этим Отдел внешних церковных связей УПЦ сообщает следующее:

1. Обвинения, которые Министерство культуры Украины обнародовало в своем заявлении в адрес митрополита Луганского и Алчевского Митрофана, являются безосновательными и не входят в компетенцию этого ведомства. Фактически, Минкультуры вышло за пределы своих полномочий и начало выполнять не свойственные ему функции. Митрополит Митрофан категорически отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет о ложности информации, представленной в интервью А. Лицоева. Расцениваем это заявление как провокацию, направленную на дискредитацию Украинской Православной Церкви и лично митрополита Митрофана.

2. Украинская Православная Церковь сегодня присутствует там, где не присутствует украинская власть. На неподконтрольных украинской власти территориях продолжают жить люди — граждане Украины. Украинская Православная Церковь в лице своего епископата и духовенства осталась с нашими людьми на месте, в тех сложных условиях, в которых они сейчас живут. Наши священнослужители сохранили верность Украинской Православной Церкви, центр которой находится в Киеве.

3. Миссия Церкви в условиях конфликтов и войн заключается в примирении сторон. Еще со времен Киевской Руси Митрополит Киевский часто выполнял эту посредническую миссию и примирял удельных князей. Очевидно, что такую ​​же миротворческую миссию Церковь призвана совершать и сегодня, прилагая усилия, как для примирения, так и для облегчения страданий людей.

4. Украинская Православная Церковь является единственной религиозной организацией, которая участвует в освобождении пленных. К нам продолжают обращаться как родственники пленных, так и представители компетентных органов государственной власти за помощью в этом вопросе. Сейчас усилиями Украинской Православной Церкви из плена освобождены более пятнадцати украинских военных. Поэтому такого рода заявления, информационные провокации и безосновательные обвинения Министерства культуры Украины против Украинской Православной Церкви, ставят под угрозу возможность наших дальнейших усилий в помощи при освобождении пленных.

5. Ссылка Минкультуры на информацию из непроверенных источников, а именно на интервью годичной давности одного из представителей «ЛНР», свидетельствует о некомпетентности и непрофессионализме должностных лиц Минкультуры. Создается впечатление, что Министерство доверяет информации из источников непризнанной квазиреспублики. Напротив такой государственный орган как Министерство культуры Украины должен ссылаться на достоверную информацию из проверенных источников.

6. Каноническое право Православной Церкви не предусматривает норм, по которым можно привлечь к канонически дисциплинарной ответственности за высказывания личных взглядов и мнений. Между прочим такое право гарантировано Конституцией Украины (ст. 34) и рядом международных нормативно-правовых актов, в частности таких как «Всеобщая декларация прав человека» (ст. 19), «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (ст. 10) .

7. Упомянутое заявление Министерства культуры может свидетельствовать о попытке подготовить почву к дальнейшим провокациям против Украинской Православной Церкви, которые мы нередко наблюдаем в последние годы. В частности, на днях Комитет по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины рекомендовал принять еще один антицерковный законопроект № 5309, согласно которому в Украинской Православной Церкви предлагается забрать название. Это дает основание расценивать скандальное заявление Министерства культуры, как подготовку общественного мнения к этому шагу. Убеждены, что любые попытки объявить Украинскую Православную Церковь «врагом народа», отобрать ее название, поставить ее вне закона, могут негативно повлиять на стабильность украинского общества и привести к непредсказуемым последствиям.

Именно поэтому мы призываем Министерство культуры Украины:

не злоупотреблять властью и действовать в пределах полномочий, определенных законом;

не создавать вражды на религиозной почве между украинцами;

прекратить дискриминацию крупнейшей Церкви страны, которая представляет миллионы православных верующих граждан Украины.