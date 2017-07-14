В Ивано-Франковске суд принял решение в пользу общины храма УПЦ

Хозяйственным судом Ивано-Франковской области удовлетворено заявление епархии УПЦ о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, отменено решение от 24 января. Вынесено новое решение, которым отказано в удовлетворении иска исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета к Ивано-Франковской епархии Украинской Православной Церкви об обязании освободить арендованные нежилые помещения Спасо-Преображенского храма, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ.

Указанное судебное решение исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета обжаловал в апелляционном порядке путем подачи жалобы.

Львовский апелляционный хозяйственный суд 12 июля своим определением оставил без изменений решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 11 мая.

Согласно статье 85 Хозяйственного процессуального кодекса Украины в случае подачи апелляционной жалобы решение, если его не отменено, набирает законной силы после рассмотрения дела апелляционным хозяйственным судом.

Итак, 12 июля решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 11 мая, которым отказано в удовлетворении иска исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета к Ивано-Франковской епархии Украинской Православной Церкви об обязании освободить арендованные нежилые помещения вступило в законную силу.