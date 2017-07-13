В Одессе состоялся многотысячный крестный ход с чудотворной иконой Богородицы

В день празднования Касперовской иконы Божией Матери - небесной Заступницы Причерноморья, по центральным улицам Одессы прошло многолюдное молитвенное шествие с чудотворным образом, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Перед началом крестного хода в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы состоялась Божественная литургия, которую совершил митрополит Агафангел. Ему сослужили митрополит Ириней, а также представители епископата и духовенства из разных уголков Украины и зарубежья.

По окончании богослужения по традиции был совершен Крестный ход с чудотворным образом Царицы Небесной от Свято-Успенского кафедрального собора до Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором приняло участие несколько тысяч верующих.

На площади перед собором был совершен праздничный молебен, во время которого сонм архиереев и духовенства вознесли молитвы о мире в Украине и процветании богохранимой Одессы.

Также состоялся праздничный концерт сводного хора Одесской епархии и праздничная трапеза для всех верующих.