Предстоятель УПЦ рассказал, что помогает разрешать жизненные проблемы (видео)

Складні життєві питання вирішуються не зовнішньою мудрістю і вченістю, а мудрістю духовною. Про це сказав Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій під час проповіді в день пам’яті святих апостолів Петра і Павла, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Он также отметил, что первоверховные апостолы были разными людьми, имели разные призвания, но одно служение.

«Апостол Петр не имел светского образования, но он имел духовную мудрость, которой постиг Христа. Апостол Павел был ученым, он постиг все науки того времени, но пока не познал премудрости Божьей, эта ученость не принесла ему никакой пользы – он был гонителем Христа». Лишь когда апостол Павел познал премудрость Божью, познал Спасителя, тогда он стал не только ученым, но и мудрым.

«Ученость и мудрость это разные понятия», – подчеркнул Предстоятель. Человек может быть ученым, иметь обширные познания в науках, но оставаться немудрым – «не уметь жить, не уметь находить мир с Богом». И наоборот, человек может быть неграмотным, но мудрым.

«Он находит решение всех своих проблем и при том правильное решение, потому что жизненные проблемы решаются не мудростью внешней, не ученостью, а мудростью духовной», – заметил Архипастырь.

«Когда человек знает Бога и свое место в этом мире, когда он знает назначение, которое Бог ему определил, то способен правильно рассудить, что решить в тех или иных обстоятельствах, и как выйти из них».