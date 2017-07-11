В Умани совершен акт вандализма на территории православного храма
11:27, 11 июля 2017Православие
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Фото: facebook.com/Вадим Паевский
В Умани, на территории Успенского храма, утром 10 июля церковный сторож обнаружил признаки вандализма. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на слова настоятеля храма священника Вадима Паевского.
Отец Вадим отмечает, что утром ему позвонил работник охраны и рассказал об акте вандализма на территории церкви.
«Неизвестные попытались разбить замок на колонке водоснабжения, разбили два надгробия, оборвали провод электроснабжения, повредили мой автомобиль», - написал настоятель на своей странице в фейсбук.
На место преступления прибыл наряд полиции.
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