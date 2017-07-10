В Афинах открыли фотовыставку о тысячелетних духовных связях Украины с Афоном

В Афинах открылась фотовыставка «Путешествие на Афон», которая рассказывает о тысячелетних духовных связях Украины с Афоном.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, автором фотовыставки является директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило. Выставка открыта при содействии Паломнического центра Украинской Православной Церкви.

Благодаря выставке греческая общественность имеет возможность ознакомиться с фотографиями, посвященными жизни афонских обителей, быта монахов, подвизающихся на Святой Горе, и узнать, что объединяет Афон и Украину.

Организаторами мероприятия также выступили Посольство Украины в Греческой Республике и Общество украинской диаспоры «Украинско-Греческая мысль». Открыла мероприятие временный поверенный в делах Украины в Греческой Республике Наталья Косенко.

На фотовыставке представлены более 50 фоторабот. На снимках можно увидеть кадры из жизни и быта афонских монахов, внутреннее убранство святогорских храмов, архитектуру и виды афонских монастырей, скитов и келий, природу Святой Горы.

В рамках мероприятия состоялась презентация афонских издательских проектов Международного института афонского наследия в Украине, изданных совместно с Украинской Православной Церковью. Комплекты книг, посвященных 1000-летию пребывания древнерусского монашества на Афоне, были переданы в дар библиотекам Афинского университета и других учреждений.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Греции, а также представители дипломатического корпуса от посольств Литвы, Словакии и Грузии в Греции, представители греческих предпринимательских, культурных и научно-образовательных кругов, средств массовой информации.

Выставка продлится более месяца.