Наместник Киево-Печерской лавры рассказал, чему стоит поучиться у Петра в Павла

Владыка Павел рассказал, чему стоит поучиться у таких разных апостолов и как он превратился из Петра в Павла.

"Святая церковь молитвенно чтит великих угодников Божиих, которые своим примером учат нас жить по Евангелию, - напутствует наместник Киево-Печерской лавры, владыка Павел. - В этот раз мы поговорим о самых ярких из них - о первоверховных апостолах Петре и Павле. Они - как два разных полюса человеческой жизни.

Петр не имел образования для проповеднических трудов. Его задачей было прокормить семью. Но Господь смотрит не на образованных. Господь смотрит на сердце и дает знаний настолько, насколько сможет вместить сердце. Сердце апостола Петра оказалось велико и вместило многих язычников и иудеев. Есть в образе Петра моменты, которые несколько смущают. Например, что он трижды отрекся от Христа. Что хотел этим показать Господь? Что мы не должны надеяться только на свои силы, только на свой ум, потому что в любой момент испытаний силы человеческие, наша твердость духа могут изменить нам. Ведь вспомним, как на тайной вечере Петр уверял Христа, что "даже если нужно умереть за тебя - не отрекусь", а в ту же ночь трижды отрекся. Этим Господь хотел посрамить нашу с вами самоуверенность.

Но чтобы стать угодником Божиим, прежде чем Христос скажет Петру: "Паси овцы моя", - Он увидит в сердце своего ученика глубочайшее покаяние. По преданиям, до самой смерти каждое утро, как только петухи начинали петь (а в Вифлееме петухи начинают петь после двух часов ночи), он вставал на молитву. На его лице были рубцы от слез! Так что апостол Петр - это пример не столько первенства, сколько покаяния и смирения.

Совсем другая личность апостол Павел - человек грамотный, знающий еврейский закон, гражданин Рима. Как знаток всего еврейского закона, Савл (первое имя апостола Павла) ненавидел христиан, участвовал в убиении первомученика Стефана. В апокрифах говорится, что Божия Матерь, которая тоже видела это злодеяние, молилась об апостоле Павле, чтобы Господь умудрил и наставил на Путь Истины. И в итоге Господь по дороге в Дамаск Сам явился Савлу и сказал: "Савл, Савл что ты меня гонишь?". После чего три дня Савл был слепым, но прозрел по милости Божией и стал величайшим проповедником Христовым. Пример Савла-Павла показывает нам, что без воли Божьей ты никто.

Мы видим неравенство характеров, учености Петра и Павла. Но для Господа важно не то, какие мы разные или одинаковые. Для Него важно, какие цели мы преследуем. А главные цели неизменны - спастись самому и спасти тех, кто рядом с тобой, - привести ко Христу и покаянию. Это и есть вершина, и каждодневный труд по очищению себя от греха молитвой и покаянием.

До пострига я был Петром, после стал Павлом. Конечно, хочу быть подобен моим небесным покровителям. Ощущаю на себе часто ревность и самоуверенность апостола Петра и прошу у Бога помощи справиться с этим. Когда же спрашивают, кто дороже моему сердцу - Петр или Павел, я отвечаю: кого вы больше любите маму или папу? Двоих? Так и я, по-детски, люблю и чту этих двоих величайших апостолов".

"Сегодня".