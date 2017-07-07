История возрождения Киево-Печерской лавры: пропавшие документы и работа наших мастеров с иностранцами

Директор музея-заповедника Киево-Печерская лавра раскрыл тайны архива святыни.

В июне 2018-го исполнится 30 лет с того дня, как в Киево-Печерскую лавру вернулись первые монахи. Летом 1988 года братия возобновила богослужения, прерванные в 1961 году, оживляя уцелевшие многовековые стены молитвой. За год "Сегодня" совместно с монахами Киево-Печерской лавры, ее настоятелем, митрополитом Павлом, историками заповедника, иконописцами и реставраторами расскажет о том, как возрождалась жемчужина православия после советской власти.

— Прежнее руководство музея-заповедника не смогло найти общий язык с монашествующими Нижней Лавры. Как вам это удалось?

— Это каждодневная тяжелая работа, постоянное общение. Есть моменты, когда мы с владыкой Павлом очень сильно спорим. Но в итоге всегда находим общий язык. Так что даже если и спорим, то на пользу дела. С владыкой нас объединяет то, что мы оба любим Лавру и хотим сохранить ее. Владыка находит меценатов для укрепления лаврских холмов - наша главная проблема. Конечно, приятно, что даже ЮНЕСКО ставит наше сотрудничество с церковью в пример всей Европе. Что же касается прежнего руководства музея-заповедника, то я думаю, проблема была в том, что это были женщины. Причем тут нет никакой гендерной несправедливости. Просто Лавра - монастырь ведь мужской. И это нужно учитывать - руководитель музея Лавры тоже должен быть мужчиной.

— В 2012 году вы, наверное, шли на должность директора музея Лавры, как на бой?

— У нас бой постоянный. До заповедника я работал в Хотинской крепости, меня предупреждали, что здесь ситуация непростая. К прежнему руководству были вопросы. Например, под полом своего кабинета они держали важные документы музея-заповедника, причем в единственном экземпляре. В коррупционных схемах участвовали женщина и мужчина. Один уволен за прогул, вторая - по сокращению. Я предполагаю, что из-за них множество важных архивных документов теперь за пределами Украины. Мои коллеги говорили, что бывшие работники приезжали по выходным и вывозили то, что считали нужным.

— То есть многие документы исчезли и не возвращены?

— Кое-что нам удалось отвоевать. В этом году случайно нашли под полом в одном из кабинетов несколько томов по проведению реставрационных работ в Лавре. Они отсырели, но благо, что нашлись. В фондах заповедника огромное количество интересных артефактов. Например, рака святого Стефана долго лежала в фондах, сейчас она - в Успенском соборе, теперь и туристы, и паломники могут и посмотреть, и приложиться.

— Любомир Павлович, музей занимается и восстановлением икон в Лавре?

— В музее-заповеднике есть реставрационный центр. Недавно мы своими силами начали реставрацию притвора Церкви Всех Святых. Наши художники проходят стажировки в ведущих реставрационных центрах Европы. Особенно тесные связи с реставрационным центром Литвы. Мы плодотворно сотрудничаем и с итальянскими реставраторами, с которыми будем обмениваться новинками в технологиях. Заинтересовались нашими реставраторами даже в Китае! Китай последние лет 10 очень сильно продвинулся в этой сфере и сейчас сотрудничает практически со всеми мировыми ведущими реставраторами. Нам предложили сотрудничество. У нас проводится масса научных конференций. Совместно с Духовной академией проводим конференции "Церковь нового общества".

Пользуются успехом и реставрационные конференции, очень много желающих, будем даже ставить ограничения. Мы стараемся всячески пропагандировать наш заповедник за рубежом - проводим фотовыставки. Сейчас одна из таких проходит в Македонии, а вторая в Литве открывала год "Украина - Литва. Культурное партнерство - 2017". Когда экспонировали фотовыставку о Лавре в посольстве Украины в Греции, а также в мэрии, о нас узнал архиепископ Афинский и всея Эллады и пригласил к нему на аудиенцию. Он попросил нашей выставкой о Лавре открыть реставрацию культурного центра архиепископии Греции.

— Недавно вы издали книгу о жизни Киево-Печерской лавры в годы Второй мировой войны - огромный труд-архив!

— Наш заповедник - не только культурное, но и научное учреждение, в котором более 20 сотрудников имеют научную степень. В 2012 году впервые за всю историю заповедника мы добились, чтобы наши научные работы регистрировались в УкрИНТЭИ, и теперь они есть в общем научном доступе. Среди заповедников и музеев Украины в этом мы первые. Кроме того, мы делаем электронный каталог нашего музея. Недавно мы закончили уникальную работу - археологическую карту Киево-Печерской лавры, на которую нанесены все места, где проводились исследования, какое время это было, какие находки, с указанием их времени и характеристикой находок. Это огромный научный труд, фрагмент которого есть на сайте музея.

"Сегодня".