История возрождения Киево-Печерской лавры: к установке колокола привлекали геологов

Так уж повелось, что Киево-Печерская лавра условно поделена на две части - Нижнюю и Верхнюю. Нижняя лавра условно находится в пользовании монастыря, хотя весь комплекс Киево-Печерской лавры является Национальным Киево-Печерским историко-куль­турным заповедником. Руководство заповедника и обители сейчас очень тесно сотрудничают в деле сохранения культурного наследия. Неудивительно, что гостем нашего спецпроекта "Киево-Печерская лавра - 30 лет возрождения" в этот раз стал директор заповедника Любомир Михайлина.

— Любомир Павлович, что самого важного было сделано заповедником за последнее время?

— В первую очередь - это завершение реставрации Большой Лаврской колокольни, установка колокола, который более 10 лет (!) просто стоял на земле. Мы привлекли инвесторов и спонсоров, которые помогли нам установить его на третьем ярусе колокольни. Надо сказать, что это был весьма трудоемкий процесс. Колокол весит 8,2 тонны, а колокольня, если вы заметили, сужается кверху. Даже если его поднять краном, то поместить внутрь колокольни без специальных конструкций невозможно. Еще одна трудность - подъемный кран очень тяжелый, а по всей территории Лавры множество пустот и подземных ходов. Поэтому прежде всего мы получили заключение геологов. Словом, это был сложнейший процесс, зато теперь все посетители наслаждаются прекрасным колокольным звоном!

— Кроме того, и сама колокольня под наклоном стоит, за что ее даже "нашей пизанской башней" называют. Это создавало дополнительные сложности при установке колокола?

— Нет там такого уж сильного наклона, это большое преувеличение. Но, в любом случае, установка колокола - это было событие для всего города! Теперь с 9.30 до 18.00 все могут подняться на Большую Лаврскую колокольню и полюбоваться панорамой Киева. Это стало очень популярным и любимым многими место. На втором ярусе уже выложен пол мозаичной плиткой и выполнена художественная ковка для оформления интерьера. Это тоже были деньги не бюджетные, а спонсоров.

— Долго без креста на центральном куполе стояла церковь Спаса на Берестове…

— Да, туда, по некоторым сведениям, попала молния. Купол раскрылся, и вся влага стала затекать внутрь. А влага - враг номер один для любой архитектуры. Я уже не говорю, что церковь Спаса на Берестове - памятник архитектуры мирового значения.

Заповедник провел реставрацию креста, восстановил золочение и перекрыл купол. Чуть позже из бюджета выделили деньги, на которые мы смогли отремонтировать полуразрушенную колокольню церкви. Сейчас на церкви Спаса на Берестове начинаются масштабные противоаварийные и неотложные реставрационно-консервационные работы в соответствии с инвестиционным договором (инвестор - физицеское лицо) между заповедником и общественной организацией "Андріївсько-Пейзажна ініціатива".

Как только отреставрируем крышу, фасад, приступим к реставрации фресок, являющихся украинским шедевром XVII века. Кстати, под ними еще есть фрески XII века! Та часть фресок XVII столетия, которые удалось отслоить и сохранить, сейчас экспонируются на выставке в заповеднике. Также недавно мы отреставрировали иконостас церкви Рождества Богородицы в Дальних пещерах. Постепенно, но реставрация памятников архитектуры Киево-Печерской лавры продолжается.

— Имеет ли заповедник отношение к территориям монастыря, например, лаврским пещерам? Там же монахи лавры службы проводят и вход без билетов…

— Весь комплекс Киево-Печерской лавры является национальным заповедником, в том числе и пещеры. Целью заповедника является сохранение культурного наследия, а вот монастырь уже наполняет эти сооружения молитвенным духом. Монастырь много делает и для поддержания и восстановления памятников Лавры. В частности, руководство обители нашло спонсоров на реставрацию интерьеров Трапезного храма. Реставрацию храмов, в том числе их проектную часть, ведут лицензированные государством организации. Проектную документацию разрабатывает "УкрНИИпроектреставрация", а за заповедником остается контроль над проведением работ.

— Насколько сложно взаимодействовать заповеднику с монастырем в сфере сохранения культурного наследия?

— Непросто. Но наш успешный опыт такого сотрудничества используют даже за рубежом! Международные организации приглашают нас выступить экспертами по взаимодействию в сохранении культурного наследия страны между заповедниками и религиозными организациями. В марте у нас была мониторинговая миссия ЮНЕСКО, которая предложила провести конференцию по проблемам взаимодействия религиозных общин и госучреждений в деле сохранения культурного наследия. Думаю, это событие станет важным и знаковым для Украины.

"Сегодня".