История возрождения Киево-Печерской лавры: на первую литургию прилетели 50 аистов

Ровно через год, в июне 2018-го, исполнится 30 лет с того дня, как в Киево-Печерскую лавру вернулись первые монахи. На излете СССР музей-заповедник передал им первые храмы на территории нижней Лавры. Именно летом 1988 года братия возобновила богослужения, прерванные в 1961 году, оживляя уцелевшие многовековые стены молитвой. За год "Сегодня" совместно с монахами Киево-Печерской лавры, ее настоятелем, митрополитом Павлом, историками заповедника, иконописцами и реставраторами расскажет о том, как возрождалась жемчужина православия после советской власти.

Сейчас нам кажется, что в Киево-Печерской лавре всегда было так красиво, уютно и ухожено. Что храмы никогда не разрушались, дороги всегда были удобными, а сады всегда цвели и плодоносили. И только поколение 1950-х, помня, что было здесь в советское время, не сговариваясь, теперь восклицает: "Не может быть! Какая же красивая стала Киевская лавра!". Старожилы вспомнят, как к мощам преподобных ходили, как в музей, отдавая билет при входе, а внутри пещер была такая духота, что люди теряли сознание. Вспомнят, что сады совсем не плодоносили, крыши храмов текли и проваливались, а главная дорога в нижнюю лавру вечно размывалась снегом и дождем. Немым укором высились обломки стен Успенского собора...

"Первый раз я приехал в Киево-Печерскую лавру еще в 1985 году. До сих пор помню две стены, торчащие посреди площади - предел Иоанна Богослова, любимого ученика Господа нашего Иисуса Христа, - это все, что осталось от взорванного в 1941 году Успенского собора. Тогда я еще не знал, что Господь проявит такую милость и дарует мне честь участвовать в восстановлении величайшей святыни не только Украины, но и всего православного мира", - вспоминает наместник лавры митрополит Павел..

"Когда я узнал о решении священноначалия перевести меня в Лавру из прихода в Западной Украине (владыка был настоятелем мужского монастыря в Низкиничах Волынской области), я плакал - от благоговения и страха одновременно. Понимал, что, с одной стороны, - это великая честь, но с другой - это великое испытание, ведь Лавра находилась в плачевном состоянии. Человеческим умом казалось, что главную святыню, Успенский собор, уж никогда не восстановить. Но у Господа Бога Свои планы. В 1994 году у развалин Великой Церкви мы с Блаженнейшим митрополитом Владимиром (Царствие ему Небесное!) провели первое богослужение на улице. Как и сейчас, так и тогда - это была территория музея-заповедника, и проводить литургии не разрешалось. Но мы все равно служили, превозмогая страх и нападки атеистов. До сих пор помню, как в ту первую литургию над нашими головами кружили 50 аистов! Они долго выписывали восьмерки... С того времени и началось возрождение Лавры - с аистов, в кружении которых мы увидели благословение Божье и Божией Матери.

И действительно, начались чудеса! Господь благословил нас мудрыми людьми - архитекторами, историками, иконописцами. Так как приближалась великая дата - 2000-летие Рождества Христова, нам очень помогал президент Украины Леонид Кучма.

Сколько тонн мусора мы вывезли отсюда! Грузовики сделали тысячи ходок. Многих корпусов не было, от них оставались одни фундаменты, на которых со временем по проектам архитекторов были восстановлены разрушенные здания. Но прежде всего восстанавливали техническую документацию. Я был поражен - лавра с 1980 года входит в список ЮНЕСКО, но еще в 1994 году двух третей документов просто не было! Куда мы только не писали, каких комиссий здесь только не было - и Министерство архитектуры, и Минкульт, Минюст и Минфин. Мы привозили документы из Санкт-Петербурга, Вильнюса, Москвы - собирали их по крупицам.

Первый камень в постройке Успенского мы заложили на Покрову в 1998 году. Тогда же параллельно восстанавливался Михайловский Златоверхий монастырь, потому мы вместе с главным архитектором "Укрреставрации" Николаем Орленко просили помощи сразу на обе обители. И обе были восстановлены! Случались и чудеса - например, в 1995-м обретение мощей Павла Тобольского и попытки украсть у нас его святые мощи. Сейчас мощи святого почивают в Дальних Пещерах Лавры, а те, кто пытались совершить это злодеяние, умерли - один через два дня после попытки воровства, другой - через полгода. Правду говорят: Господь поругаем не бывает!

Когда я пришел, в корпусе №34 было посольство Италии, табачная фабрика, в церкви Всех Скорбящий Радость - ювелирная мастерская по подделыванию украшений, в 70-м корпусе - детсад и библиотека из четырех ящиков книг. В плачевном состоянии были скиты Лавры - Киетаева Пустынь, где мы отреставрировали первым делом храм Серафима Саровского, полностью была разрушена Голосеева Пустынь. В Введенском монастыре была американская компьютерная фирма, которая отказывалась забирать свою мебель и технику. Мы с братией вынесли все, аккуратно накрыли клеенкой и вызвали милицию, чтобы задокументировать все их имущество.

Тогда власть имущие с удовольствием помогали восстанавливать обитель. Без помощи меценатов Лавры и скитов, какие мы видим сегодня, просто бы не было. Господь показал нам: "Восстанавливать Лавру нужно не быстро. Ее восстанавливать нужно на века".

Киево-Печерская лавра - величайший памятник, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждые 2-3 года он проходит мониторинговые миссии Центра международного наследия и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Несмотря на это, периодически в СМИ появляются обвинения в незаконных постройках в лавре.

"Совсем недавно, в марте, у нас была мониторинговая миссия ЮНЕСКО, ею были осмотрены все объекты. Миссия заключила, что все они не искажают ценность объекта. В итоговых документах сказано: "Миссия пришла к выводу, что работы, проведенные монастырем Киево-Печерской лавры, не имеют негативного влияния на выдающуюся универсальную ценность объекта", - сообщил руководитель заповедника Любомир Михайлина.

Все инсинуации вокруг этого вопроса - либо из-за некомпетентности СМИ, либо черный пиар.

В заповеднике сетуют на ряд настоящих проблем, самая глобальная - полное отсутствие госфинансирования на протяжении 2014-2016 годов на реставрацию и консервацию памятников архитектуры! Все работы проводят за счет средств заповедника и благотворителей. Есть проблемы, которые касаются не только бюджета заповедника, но и бюджета страны.

"На территории заповедника без оформления аренды с Фондом госимущества Украины в одном из корпусов находится общественная организация, которая раздает в субаренду площади корпуса, что сочли незаконным контролирующие органы (Счетная палата, Госаудитслужба). Из-за этого госбюджет теряет ежемесячно 94 тыс. грн. Кстати, часто информация в СМИ о якобы нарушениях законодательства об охране памятников в заповеднике инициируется именно этой общественной организацией", - говорит руководство музея.

"Сегодня".