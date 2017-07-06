На Буковине начался масштабный крестный ход

На рассвете 5 июля тысячи паломников отправились крестным ходом от Свято-Покровской церкви Черновцов до Иоанно-Богословского монастыря в Крещатике Заставнивского района. Паломники должны пройти пешком 50 километров, неся чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Десятинная», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Возглавил крестный ход митрополит Мелетий. Традиционно, молитвенное шествие до Крещатика происходит накануне дня памяти пророка, предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Ежегодно участие в этом крестном ходе принимают тысячи людей. Это не только украинцы, но и жители Чехии, Румынии, Польши и других стран.

В этом году в крестном ходе участвует новоявленная чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Десятинная», которую доставили в Черновцы с Киева в рамках празднования 25-летия Харьковского Архиерейского Собора.