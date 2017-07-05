В 3-ю годовщину смерти Блаженнейшего Митрополита Владимира Предстоятель УПЦ совершил заупокойное богослужение

В третью годовщину со дня кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014), 5 июля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и панихиду на могиле почившего Предстоятеля УПЦ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник лавры митрополит Павел и митрополит Симеон, митрополит Амвросий, архиепископ Никодим, архиепископ Александр, епископ Климент, епископ Варсонофий, епископ Виктор и духовенство обители.

За литургией были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и об упокоении души почившего ПредстоятеляУкраинской Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом, в котором вспомнил почившего Митрополита Владимира. «Мы сегодня вспоминаем своего наставника и учителя, который учил нас не только словом, но и собственным делом и примером. Пусть Господь упокоит его душу, а нас спасет и помилует», - сказал Предстоятель УПЦ.

После окончания литургии на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира состоялась панихида о почившем Предстоятеле Украинской Православной Церкви.

После заупокойной службы для посетителей лавры была устроена поминальная трапеза.

***5 июля 2014 года на 79-м году жизни после продолжительной и изнурительной болезни отошел ко Господу Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан). Его Блаженство возглавлял Украинскую Православную Церковь на протяжении более чем 20 лет (с 27.05.1992 по 05.07.2014). Первосвятительское служение Блаженнейшего владыки Владимира отмечено плодовитостью и значительным расцветом церковной жизни в Украине.