Вселенский Патриарх Варфоломей I назвал войну в Украине братоубийственной

Официальный сайт Константинопольского Патриархата опубликовал текст выступления Вселенского Патриарха Варфоломея I в патриаршем соборе святого Георгия перед группой украинских журналистов, прибывших в Стамбул в рамках пресс-тура "Константинополь православный", сообщают "Українські новини".

Как отметил в своем выступлении Патриарх Варфоломей, он с большим чувством вспоминает визит в Украину в 2008 году, и самое щедрое и роскошное гостеприимство, которое он получил в Киеве. И это остается навсегда в его уме и в сердце. На протяжении многих лет его патриархального служения между Вселенским Патриархатом и украинским народом поддерживались постоянные контакты, и это неудивительно, поскольку духовные отношения, которые объединяют Церковь-Мать с Украиной, никогда не исчезнут. Украинский народ принял крещение в христианскую веру из Константинополя во времена святого великого князя Владимира Киевского, и, следовательно, Константинопольская церковь навсегда останется Церковью-Матерью украинского народа. Как любящая мать, Церковь-Мать никогда не может забыть своих духовных детей, особенно в моменты испытаний и трудностей.

"Мы близки вам, особенно в трудные времена; мы сопровождаем вас нашими молитвами и благословениями. Мы ниспосылаем наше благословение, любовь и заботу на каждого украинца, без каких-либо исключений. Мы молимся за единство украинского народа. Мы молимся о мире в Украине. Мы надеемся, что братоубийственная война прекратится. История Украины должна научить сегодня украинский народ не повторять ошибок прошлого", - отметил Вселенский Патриарх.

Он также подчеркнул, что сын святого великого князя Владимира Ярослав Мудрый способствовал распространению христианства в Киевском государстве путем создания церквей и монастырей и издал правовой кодекс "Русская правда", вдохновленный христианскими принципами, который исключал, например, смертную казнь. В своем завещании Ярослав пытался предотвратить усобицу между его пятью сыновьями, разделив между ними свою империю. Понимая опасность, которая может возникнуть в результате разделения между братьями, он призвал их жить в мире друг с другом. К сожалению, совету мудрейшего отца не последовали, и произошли разделения, ослабившие Киевское государство.

"История святого Владимира и его сына Ярослава должна сегодня послужить наставлением для украинского народа. Их обращение в христианство, возможно, было преимущественно обусловлено политическими причинами, но, по сути, принятие государственной религии было направлено на создание условий для мира и стабильности, чтобы культура и духовное развитие могли процветать. То же самое верно и сегодня. Единство и мир весьма желательны и важны для народа и Церкви Украины. Этот дух единства является одновременно хрупким сокровищем и даром свыше, который был доверен нам Триединым Богом для нашего спасения и радости. Именно в этом же духе единства мы горячо молимся и надеемся на то, чтобы он также мог преобладать в Украине", - резюмировал Вселенский Патриарх Варфоломей.