В Черновцах во время богослужения произошло чудо (видео)

В Черновцах во время богослужения был явлен яркий силуэт Женщины, которая склонилась в молитве во время каждения Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Десятинная». Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Икона была доставлена 2 июля в Свято-Духовский кафедральный собор Черновцов из Киевского Десятинного монастыря по случаю празднования 25-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора.

Присутствующие во время всенощного бдения верующие утверждают, что сияющий образ на видео, случайно снятый присутствующими в храме, чрезвычайно напоминает Божию Матерь.