В Черновцах во время богослужения произошло чудо (видео)
13:57, 04 июля 2017Православие
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Фото: bukovina.biz.ua
В Черновцах во время богослужения был явлен яркий силуэт Женщины, которая склонилась в молитве во время каждения Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Десятинная». Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
Икона была доставлена 2 июля в Свято-Духовский кафедральный собор Черновцов из Киевского Десятинного монастыря по случаю празднования 25-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора.
Присутствующие во время всенощного бдения верующие утверждают, что сияющий образ на видео, случайно снятый присутствующими в храме, чрезвычайно напоминает Божию Матерь.
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