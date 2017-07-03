Во всех уголках Украины начались молебны перед чудотворными иконами

По случаю 25-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора во всех епархиях Украинской Православной Церкви начались молебны перед чтимыми чудотворными иконами Пресвятой Богородицы, которые были явлении в послесоборный период и древними святынями Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Успенской Святогорской лавре 30 июня состоялись торжественные проводы списка чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Святогорская», одной из главных святынь обители в Винницкую епархию УПЦ.

При собрании многочисленных верующих и святогорского духовенства состоялся молебен перед чтимой иконой Божией Матери, который возглавил наместник митрополит Арсений.

Обращаясь к собравшимся, митрополит Арсений отметил, что неслучайно Святогорская икона отправляется именно в Винницкую епархию, ведь, по словам владыки Арсения, никакая другая епархия столько не помогала, как Винницкая. За эти тяжелые для страны и для обители годы из этой епархии было отправлено 12 гуманитарных рейдов.

В заключительном, напутственном слове владыка подчеркнул, что «Божия Матерь сегодня Своей святыней пытается нас объединить, и напомнить заповедь Сына Своего: Откуда узнают все, что вы являетесь Моими учениками? Если будете иметь любовь между собою (Ин. 13:35)», — сказал он.

После соборного пения молитвы «Царице моя Преблагая» духовенство вынесло на руках список чудотворной Святогорской иконы из Успенского собора к авто, которое отправилось в Винницу.

На въезде в Винницкую область, в районе села Махновка, 1 июля православные верующие торжественно встретили Святогорскую икону Пресвятой Богородицы.

С 1 по 8 июля икона посетит все благочиния Винницкой епархии и примет участие в традиционном крестном ходе в Калиновке. Перед иконой будут служить молебны и акафисты и возносить молитвы о мире в Украине.

Все чудотворные образы 27 июля будут доставлены в Киев, где примут участие в традиционном молебне на Владимирской горке, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. После молитвы в честь Дня Крещения Руси, святыни пронесут крестным ходом в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное всенощное бдение, а на следующий день -торжественная Божественная литургия.