В Киев прибудут 11 чудотворных икон Божией Матери

В столицу из разных уголков Украины в конце июля прибудут 11 чудотворных икон Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, святыни будут доставлены в Киев, где 27 июля примут участие в традиционном молебне на Владимирской горке, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

После молебна святыни пронесут крестным ходом в Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное всенощное бдение, а на следующий день состоится торжественная Божественная литургия.

В частности, в Киев прибудут новоявленные образы Богородицы: «Боянская» (Боянский женский монастырь, Черновицкая область), «Радомышльская (Иверская)» (Николаевский храм, Радомышль, Житомирская область), «Киевская-Барская» (Киево-Печерская лавра), «Владимирская-Десятинная» (Десятинный мужской монастырь, Киев), «Призри на смирение (обретение на стекле отражения образа)» (Введенский мужской монастырь, Киев), а также икона «Спас Нерукотворный» (Борисоглебский женский монастырь, Харьковская область).

Также прибудут старинные чудотворные иконы: «Почаевская» (Почаевская лавра), «Святогорская» (Успенская Святогорская лавра), «Зимненская» (Свято-Успенский Зимненский женский монастырь, Волынская область), «Касперовская» (Успенский кафедральный собор, Одесса), «Ахтырская» (Покровский храм, Ахтырка, Сумская область).

Известно, что со 2 июля эти святыни будут доставлены в епархии Украинской Православной Церкви, где будут совершаться Божественные литургии, акафисты и молебны Божией Матери с просьбами о мире в Украине.