Ко Дню Крещения Руси состоится Всеукраинский крестный ход с чудотворными иконами (график)
В июле во всех епархиях Украинской Православной Церкви состоятся торжества по случаю 25-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора и молебны перед почитаемыми чудотворными иконами Пресвятой Богородицы, которые были явлены в послесоборный период. Все эти святыни доставлять в столицу в День Крещения Руси, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Во время пребывания чудотворных икон в епархиях в храмах будут совершаться Божественные литургии, акафисты и молебны Божией Матери с просьбой о Церкви и мире в Украине.
Среди чудотворных новоявленных образов Богородицы: «Боянская» (Боянский женский монастырь, Черновицкая область), «Радомышльская (Иверская)» (Свято-Николаевский храм, г. Радомышль, Житомирская область), «Киевская-Барская» (Свято-Успенская Киево-Печерская лавра), «Владимирская-Десятинная» (Десятинный мужской монастырь, г. Киев), «Призри на смирение (обретение на стекле отражение образа)» (Введенский мужской монастырь, г. Киев), а также икона «Спас Нерукотворный» (Свято-Борисоглебский женский монастырь, Харьковская область).
Также древние чудотворные иконы: «Почаевская» (Свято-Успенская Почаевская Лавра), «Святогорская» (Свято-Успенская Святогорская Лавра), «Зимненская» (Свято-Успенский Зимненский женский монастырь, Волынская область), «Касперовская» (Свято Успенский кафедральный собор, г. Одесса), «Ахтырская» (Свято-Покровский храм, г. Ахтырка, Сумская область), начиная с 2 июля, будут доставлены в разные уголки Украины.
График пребывания чудотворных икон в епархиях Украинской Православной Церкви
02.07. — 09.07. — 16.07. — 23.07.
Икона Пресвятой Богородицы «Призри на смирение»
Мукачево — Хуст — Ивано-Франковск — Львов
Икона Пресвятой Богородицы «Владимирская-Десятинная»
Черновцы — Каменец-Подольский — Тернополь — Хмельницкий
Икона Пресвятой Богородицы «Касперовская»
Луцк — Владимир-Волынский — Сарны — Ровно
Икона Пресвятой Богородицы «Святогорская»
Винница — Шепетовка — Житомир — Белая Церковь
Икона Пресвятой Богородицы «Зимненская»
Одесса — Балта — Тульчин — Могилев-Подольский
Икона «Спас Нерукотворный»
Херсон — Николаев — Вознесенск — Умань
Икона Пресвятой Богородицы «Боянская»
Запорожье — Бердянск — Новая Каховка — Кривой Рог
Икона Пресвятой Богородицы «Ахтырская»
Днепр — Каменское — Александрия — Кропивницкий
Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»
Харьков — Изюм — Кременчуг — Черкассы
Икона Пресвятой Богородицы «Барская»
Полтава — Ромны — Нежин — Овруч
Икона Пресвятой Богородицы «Радомышльская (Иверская)»
Сумы — Конотоп — Чернигов — Борисполь
Более подробную информацию о пребывании святынь в регионах узнавайте на сайтах епархий.
Все чудотворные образы 27 июля будут доставлены в Киев, где примут участие в традиционном молебне на Владимирской горке, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
После молитвы в честь Дня Крещения Руси, святыни пронесут крестным ходом в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное всенощное бдение, а на следующей день торжественная Божественная литургия.