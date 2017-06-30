Ко Дню Крещения Руси состоится Всеукраинский крестный ход с чудотворными иконами (график)

В июле во всех епархиях Украинской Православной Церкви состоятся торжества по случаю 25-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора и молебны перед почитаемыми чудотворными иконами Пресвятой Богородицы, которые были явлены в послесоборный период. Все эти святыни доставлять в столицу в День Крещения Руси, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время пребывания чудотворных икон в епархиях в храмах будут совершаться Божественные литургии, акафисты и молебны Божией Матери с просьбой о Церкви и мире в Украине.

Среди чудотворных новоявленных образов Богородицы: «Боянская» (Боянский женский монастырь, Черновицкая область), «Радомышльская (Иверская)» (Свято-Николаевский храм, г. Радомышль, Житомирская область), «Киевская-Барская» (Свято-Успенская Киево-Печерская лавра), «Владимирская-Десятинная» (Десятинный мужской монастырь, г. Киев), «Призри на смирение (обретение на стекле отражение образа)» (Введенский мужской монастырь, г. Киев), а также икона «Спас Нерукотворный» (Свято-Борисоглебский женский монастырь, Харьковская область).

Также древние чудотворные иконы: «Почаевская» (Свято-Успенская Почаевская Лавра), «Святогорская» (Свято-Успенская Святогорская Лавра), «Зимненская» (Свято-Успенский Зимненский женский монастырь, Волынская область), «Касперовская» (Свято Успенский кафедральный собор, г. Одесса), «Ахтырская» (Свято-Покровский храм, г. Ахтырка, Сумская область), начиная с 2 июля, будут доставлены в разные уголки Украины.

График пребывания чудотворных икон в епархиях Украинской Православной Церкви

02.07. — 09.07. — 16.07. — 23.07.

Икона Пресвятой Богородицы «Призри на смирение»

Мукачево — Хуст — Ивано-Франковск — Львов

Икона Пресвятой Богородицы «Владимирская-Десятинная»

Черновцы — Каменец-Подольский — Тернополь — Хмельницкий

Икона Пресвятой Богородицы «Касперовская»

Луцк — Владимир-Волынский — Сарны — Ровно

Икона Пресвятой Богородицы «Святогорская»

Винница — Шепетовка — Житомир — Белая Церковь

Икона Пресвятой Богородицы «Зимненская»

Одесса — Балта — Тульчин — Могилев-Подольский

Икона «Спас Нерукотворный»

Херсон — Николаев — Вознесенск — Умань

Икона Пресвятой Богородицы «Боянская»

Запорожье — Бердянск — Новая Каховка — Кривой Рог

Икона Пресвятой Богородицы «Ахтырская»

Днепр — Каменское — Александрия — Кропивницкий

Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»

Харьков — Изюм — Кременчуг — Черкассы

Икона Пресвятой Богородицы «Барская»

Полтава — Ромны — Нежин — Овруч

Икона Пресвятой Богородицы «Радомышльская (Иверская)»

Сумы — Конотоп — Чернигов — Борисполь

Более подробную информацию о пребывании святынь в регионах узнавайте на сайтах епархий.

Все чудотворные образы 27 июля будут доставлены в Киев, где примут участие в традиционном молебне на Владимирской горке, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

После молитвы в честь Дня Крещения Руси, святыни пронесут крестным ходом в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где начнется праздничное всенощное бдение, а на следующей день торжественная Божественная литургия.