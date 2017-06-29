Как происходило обретение мощей священномученика Владимира - участники события (видео)

В июне 1992 года состоялось обретение мощей священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого.

Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал свидетельства участников этого важного в истории Украинской Православной Церкви события.

О том, как это было рассказали митрополит Сергий и регент братского хора Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп (Линенко).

В Киево-Печерской лавре 27 июня молитвенно почтили память священномученика Владимира. Мощи святого были перенесены из Дальних пещер, где они покоятся, в Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских, где были совершены богослужения, по завершении которых состоялся торжественный крестный ход с ракой святых мощей Киевского митрополита.