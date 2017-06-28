Где в Украине действуют православные летние детские лагеря

В епархиях Украинской Православной Церкви действуют летние детские лагеря. На Полтавщине и Закарпатье продолжается набор участников, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

При Свято-Троицком храме Бердянска уже третий раз начал свою работу православный детский оздоровительный центр «Юный паломник». В этом году более сорока детей отдохнут и с пользой проведут две недели лета. Перед началом работы центра епископ Ефрем вместе с воспитателями и детьми совершил молебен.

В тот же день клирик Винницкой епархии иерей Олег Мельник организовал для участников детского лагеря «Бригантина» с. Бохоники Винницкого района экскурсию в воинскую часть, которая находится недалеко от села. Это мероприятие было одним из многих, которые организовал иерей Олег Мельник в рамках осуществления духовной опеки над воспитанниками.

Также с 4 по 11 июня при храме святителя Тихона в Виннице проходил детский лагерь «Лучик», организованный общиной храма по благословению настоятеля протоиерея Димитрия Васильчука.

На прошлой неделе начал свою работу детский летний лагерь при монастыри святого Саввы Освященного Запорожской епархии. Смена продлится 10 дней. В лагере активно отдыхают около 40 мальчиков и девочек от 7 до 13 лет.

С 29 мая по 10 июня, по благословению епископа Тихона, при кафедральном соборе Рождества Христова Ивано-Франковска второй год подряд функционировал летний детский лагерь «Птички Божии».

Продолжается работа летних лагерей Полтавской епархии «Псел» и «Орленок». Дети в возрасте от 7 до 15 лет из православных семей будут отдыхать здесь в три смены: с 24 июня по 8 июля, с 11 июля по 25 июля, с 28 июля по 11 августа.

В Ровенской епархии начат прием заявок на участие в футбольном турнире среди воспитанников местных воскресных школ. Турнир состоится 13 июля.

В г. Кременная, Луганской области 21 июня состоялось торжественное открытие детского лагеря духовно-нравственного воспитания. От имени правящего архиерея Северодонецкой епархии архиепископа Никодима воспитателей и детей поздравил секретарь Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх (Тымчук).

По благословению митрополита Марка, с 17 по 22 июля в урочище «Соленый» с. Нересница Закарпатской области будет проведен православный детский летний лагерь «Мараморош». Запись участников продолжается.