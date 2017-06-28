Где в Украине действуют православные летние детские лагеря

14:55, 28 июня 2017
Православие
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Фото: news.church.ua

В епархиях Украинской Православной Церкви действуют летние детские лагеря. На Полтавщине и Закарпатье продолжается набор участников, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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При Свято-Троицком храме Бердянска уже третий раз начал свою работу православный детский оздоровительный центр «Юный паломник». В этом году более сорока детей отдохнут и с пользой проведут две недели лета. Перед началом работы центра епископ Ефрем вместе с воспитателями и детьми совершил молебен.

В тот же день клирик Винницкой епархии иерей Олег Мельник организовал для участников детского лагеря «Бригантина» с. Бохоники Винницкого района экскурсию в воинскую часть, которая находится недалеко от села. Это мероприятие было одним из многих, которые организовал иерей Олег Мельник в рамках осуществления духовной опеки над воспитанниками.

Также с 4 по 11 июня при храме святителя Тихона в Виннице проходил детский лагерь «Лучик», организованный общиной храма по благословению настоятеля протоиерея Димитрия Васильчука.

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На прошлой неделе начал свою работу детский летний лагерь при монастыри святого Саввы Освященного Запорожской епархии. Смена продлится 10 дней. В лагере активно отдыхают около 40 мальчиков и девочек от 7 до 13 лет.

С 29 мая по 10 июня, по благословению епископа Тихона, при кафедральном соборе Рождества Христова Ивано-Франковска второй год подряд функционировал летний детский лагерь «Птички Божии».

Продолжается работа летних лагерей Полтавской епархии «Псел» и «Орленок». Дети в возрасте от 7 до 15 лет из православных семей будут отдыхать здесь в три смены: с 24 июня по 8 июля, с 11 июля по 25 июля, с 28 июля по 11 августа.

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В Ровенской епархии начат прием заявок на участие в футбольном турнире среди воспитанников местных воскресных школ. Турнир состоится 13 июля.

В г. Кременная, Луганской области 21 июня состоялось торжественное открытие детского лагеря духовно-нравственного воспитания. От имени правящего архиерея Северодонецкой епархии архиепископа Никодима воспитателей и детей поздравил секретарь Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх (Тымчук).

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По благословению митрополита Марка, с 17 по 22 июля в урочище «Соленый» с. Нересница Закарпатской области будет проведен православный детский летний лагерь «Мараморош». Запись участников продолжается.

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