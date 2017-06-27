На заседании МАП в Риме представитель УПЦ рассказал о церковно-государственных отношениях в Украине

Глава Представительства УПЦ при международных европейских организациях епископ Виктор (Коцаба) 26 июня выступил с докладом на заседании XXIV Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП).

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, мероприятие проходит в Риме с 25 по 30 июня и посвящено тематике христианского измерения глобального кризиса, а также путей его преодоления.

Среди докладчиков и почетных гостей форума присутствовали представители Еврокомиссии, Европарламента, законодательных органов ряда стран Европы, международных организаций и научного сообщества. Заседание МАП проходят в здании Итальянского парламента в Риме.

Епископ Барышевский Виктор выступил с докладом, в котором отметил возможность преодоления глобального кризиса посредством возвращения к нравственности, добродетелей и идеалов служения ближним - то, к чему призывает Церковь. Именно поэтому важно оберегать религиозную сферу от всего, что может подорвать межконфессиональный мир или привести к гонениям на те или другие Религиозные организации.

Развивая этот тезис, он акцентировал внимание аудитории на возможность принятия Верховной Радой Украины дискриминационных антицерковных законопроектов 4128, 4511 и 5309. Это может нанести вред состоянию свободы совести и религии в Украине и привести к масшабному захвату собственности религиозных структур, действующих в стране.

Также епископ Виктор отметил, что эти действия парламента Украины вызывают остроую критику и других конфессий Украины: «Иудеи, католики, лютеране - это неполный перечень религиозных организаций, которые опасаются разгула рейдерства в отношении церковного имущества после принятия соответствующих законодательных инициатив».

Кроме того, в своем докладе владыка Виктор коснулся проблемы, связанной с различными нарушениями и дискриминационными действиями в отношении верующих УПЦ, публичными речами ненависти по отношению к канонической Церкви, блокировкой Министерством культуры регистрации уставов религиозных организаций Украинской Православной Церкви.

В завершение своего выступления Глава Представительства Украинской Православной Церкви при международных европейских организациях призвал присутствующих парламентариев оказать содействие в вопросах недопущения принятия законопроектов, способных разрушить межконфессиональную стабильность в Украине, а также восстановления нарушенных прав религиозных общин УПЦ.

Межпарламентская Ассамблея Православия была образована в 1993 г. в городе Халкидики (Греция). В работе МАП участвуют представители 24 стран. Ее участники выступают за поддержку роли православной культуры как объединяющей силы в Восточной Европе.