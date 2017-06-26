Предстоятель УПЦ принимал поздравления по случаю Дня Ангела (фото)

В день памяти преподобного Онуфрия Великого, 25 июня, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили митрополиты, архиепископы и епископы Украинской Православной Церкви – всего более шестидесяти архиереев, а также гости в священном сане и духовенство обители.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал о жизни и сути подвига своего небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого, а также объяснил значение таких пустынников, как прп. Онуфрий: они молятся за весь мир. Архипастырь призвал верующих быть хоть немного похожими на святого Онуфрия.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине.

В завершение богослужения Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию пропели многолетие. Старейший по хиротонии архиерей УПЦ, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел зачитал приветственное слово Предстоятеля с днем его тезоименитства.

Блаженнейший Владыка поблагодарил за поздравления и благословил всех. «Пусть молитвами преподобного Онуфрия, Господь хранит каждого из нас на тропах нашего земного поездки», - пожелал Архипастырь верным.

По завершении богослужения Предстоятель принимал поздравления от паствы.