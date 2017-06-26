Предстоятель УПЦ - о современном христианском подвиге (видео)

Современный человек не может повторить подвиги святых древних времен, но он может нести подвиг соразмерный времени, в котором живет.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди в день памяти преподобного Онуфрия Великого, своего Небесного покровителя, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Рассказав о житии святого Онуфрия, Предстоятель подчеркнул, что преподобный является удивительным примером того, как «благодать Божия укрепляет человека на такие большие дела и подвиги». Но, по словам Архипастыря, «конечно, он не может быть для нас образцом для прямого подражания».

Кроме того, что сегодня почти не возможно найти такие безлюдные места, как во времена преподобного подвижника, по мнению Его Блаженства, существует еще одна, более важная причина этому.

«Господь забрал сегодня у нас благодать для свершения таких великих подвигов. Он дал человеку в эти дни благодать терпеть болезни и скорби. Преподобные Отцы говорят, что те люди, которые будут жить в последние времена и будут терпеть с благодарностью все, что будет в мире твориться - и скорби, и болезни, и несчастья, благодарить Бога и молиться за весь мир, - те люди будут по своему достоинству перед Богом равны отшельникам и инокам, которые жили в древние времена».

Блаженнейший владыка отметил, что современному человеку стоит отыскать пустыню в своей душе.

«Когда Господь учил молиться, то сказал: “Когда ты молишься, войди в клеть свою, то есть свою душу, в сердце, внутрь, в себя, – и помолись Отцу твоему, Который втайне. И Отец Небесный, Который втайне, воздаст тебе явно”. – То есть человек должен сделать свою душу пустыней, в которой она – если не постоянно, то время от времени – будет жить, входить туда и там творить молитву: и за свои грехи каяться, и молиться за весь мир».

Митрополит Онуфрий подчеркнул при этом, что «душевная пустыня – это не опустошение души».

«Пустыня души, – продолжил он, – это когда в ней нет зверей гордыни, зависти, распутства, то есть тех страстей и пороков, которые не позволяют нам войти туда и спокойно, в мире помолиться Богу».

Избавиться от этих страстей человек может только прикладывая усилия.

«Для того, чтобы сделать свою душу такой благодатной пустыней, мы должны трудиться и бороться с собой, бороться со своими немощами, грехами, пороками. Человек, который себя понуждает, заставляет идти против греха, иногда падает, иногда поднимается, но в конце концов увенчивается успехом. Потому что грех побеждается усилием. Господь, видя наши намерения, дает нам благодать и силу, которая помогает победить наши грехи».

«Пусть у нас душа будет такой благодатной пустыней, куда мы будем заходить и где мы будем совершать молитвы, которые нужны для нашего спасения, которые нужны для всего мира. Тогда мы хоть немножко будем похожими на преподобного Онуфрия, память которого Церковь сегодня совершает, который сегодня на Небе вместе со всеми святыми предстоит перед Престолом Божьим и молится, чтобы Господь сподобил нас жизни вечной во Христе Иисусе, Господе нашем», - пожелал Предстоятель.