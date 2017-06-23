Представитель УПЦ выступил на совещании ОБСЕ по человеческому измерению

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, представитель Украинской Православной Церкви при международных европейских организациях епископ Барышевский Виктор принял участие в дополнительном совещании ОБСЕ по человеческому измерению.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ, совещание проходит 22-23 июня в Вене и посвящено свободе религии и веры. Владыку сопровождал заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

В работе совещания приняли участие представители стран-участниц ОБСЕ, дипломаты, правозащитники, представители разных конфессий и религиозных организаций.

В рамках работы форума епископ Виктор выступил с заявлением, в котором рассказал о дискриминационных, противоправных и незаконных действия, направленных против религиозных общин и верующих УПЦ. В частности, владыка вспомнил о законопроектах №№4128, 4511, 5309, согласно которым Церкви пытаются навязать специальный статус, заставить изменить свое название, подписывать специальные договоры с государственными органами, согласовывать с государством назначения священнослужителей и т. п. При этом для других конфессий такие обязательства не устанавливаются. Обеспокоенность возможностью принятия этих законопроектов высказали: Всемирный Совет Церквей, ряд Поместных Православных Церквей, Государственный Секретариат Ватикана.

В выступлении также было упомянуто о нерегистрации Министерством культуры Украины уставов УПЦ, в связи с чем Церковь была вынуждена обратиться в суд.

В тексте выступления, полная версия которого была передана в секретариат ОБСЕ, в частности было отмечено, что международное право и позиции авторитетных международных организаций свидетельствуют о том, что за нарушение прав верующих и дискриминационные действия, совершенные даже негосударственными структурами, все-равно несет ответственность государство. Так, в докладе Специального докладчика по вопросам свободы религии и убеждений Организации Объединенных Наций за 2014 год указано, что: “Нарушение прав человека возможны не только со стороны государства; достаточно часто они совершаются негосударственными субъектами. Тем не менее ответственность за эти акты несет государство, поскольку они могут свидетельствовать о несовершенстве системы защиты прав человека”.

Представитель Церкви отметил, что разжигание религиозной нетерпимости, а также дальнейшее игнорирование нарушений права на свободу вероисповедания и религиозной деятельности Украинской Православной Церкви, при отсутствии надлежащего расследования и публичного осуждения фактов нарушений прав верующих, приведет к ослаблению верховенства права и законности в Украине.

Вместе с тем, владыка отметил и положительные решения органов судебной власти на защиту прав УПЦ. В частности, в июне 2016 года Бориспольский городской совет вопреки Конституции Украины запретил проводить Всеукраинский крестный ход через город Борисполь (Киевская область). Об этом представители УПЦ сообщали на заседании БДИПЧ/ОБСЕ в Варшаве в сентябре 2016 года. В результате судебного иска Бориспольский суд Киевской области своим решением от 22.02.2017 признал упомянутое решение Бориспольского городского совета противоправным и произвольным.